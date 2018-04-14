影》戰斧飛彈再現 美軍空襲敘利亞震撼影像

美軍從驅逐艦上發射戰斧飛彈。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據今日俄羅斯（RT）報導，就在美國總統川普（Donald Trump）向全國宣布，聯合英、法等國空襲敘利亞後不久，在推特上立即出現敘國當地的即時影像。當地時間為晚上的敘利亞，黑夜中突然冒出濃濃黑煙與龐大火光，加上震耳欲聾的爆炸聲，讓外界真實感受到空襲的真實感。

川普下令 美軍已聯合英法對敘利亞空襲

在遭受轟炸後，敘利亞防空部隊發起了反擊，並在大馬士革南部地區擊落13枚導彈。

美軍此次空襲，選擇與上回一樣使用戰斧飛彈（Tomahawk land attack missiles），透過駐守在東地中海海域的庫克號驅逐艦（USS Donald Cook），向敘利亞境內的武裝基地和疑似化武基地進行攻擊，美海軍第五艦隊（U.S. 5th Fleet）稍早已證實此消息。

敘利亞電視台報導，在英法支援下，美國已發動攻擊。大馬士革北郊有爆炸聲，已有兩波攻擊，敘利亞防空部隊已在應戰。敘利亞首都周六早傳出震耳欲聾的爆炸聲，川普說，攻擊旨在嚇阻敘利亞化武攻擊。

(中時電子報)

文章來源：BREAKING: U.S. Cruiser and Destroyer USS Donald Cook Launch Strikes on Chemical Weapons Targets in Syria

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