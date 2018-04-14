影》戰斧飛彈再現 美軍空襲敘利亞震撼影像

2018年04月14日 10:07 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯（RT）報導，就在美國總統川普（Donald Trump）向全國宣布，聯合英、法等國空襲敘利亞後不久，在推特上立即出現敘國當地的即時影像。當地時間為晚上的敘利亞，黑夜中突然冒出濃濃黑煙與龐大火光，加上震耳欲聾的爆炸聲，讓外界真實感受到空襲的真實感。

BREAKING: First images of US-led strikes on Damascus emerge (PHOTOS, VIDEOS) pic.twitter.com/00phU9tc6o https://t.co/7dLhBB6ngJ — RT (@RT_com) 2018年4月14日

在遭受轟炸後，敘利亞防空部隊發起了反擊，並在大馬士革南部地區擊落13枚導彈。

BREAKING: Syrian air defence systems firing at US missiles. Russian air defence systems now also firing. Narrator "#GodBless you" #Syria #SyriaStrike pic.twitter.com/oxkE0l8Hgr — Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 2018年4月14日

美軍此次空襲，選擇與上回一樣使用戰斧飛彈（Tomahawk land attack missiles），透過駐守在東地中海海域的庫克號驅逐艦（USS Donald Cook），向敘利亞境內的武裝基地和疑似化武基地進行攻擊，美海軍第五艦隊（U.S. 5th Fleet）稍早已證實此消息。

The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2018年4月14日

敘利亞電視台報導，在英法支援下，美國已發動攻擊。大馬士革北郊有爆炸聲，已有兩波攻擊，敘利亞防空部隊已在應戰。敘利亞首都周六早傳出震耳欲聾的爆炸聲，川普說，攻擊旨在嚇阻敘利亞化武攻擊。

(中時電子報)