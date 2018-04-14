苗市復刻1甲子前鐵馬進香　350勇腳2天1夜挑戰345公里

苗栗縣長徐耀昌（左二）也到場為鐵馬進香團加油打氣，左為天后宮主委林岳爐。（陳慶居攝）

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苗栗市長邱炳坤（左二）、朝天宮董事長蔡咏鍀（右二），護送「三媽」上鐵馬鑾轎。（陳慶居攝）
鐵馬進香隊伍浩浩蕩蕩出發，場面壯觀。（陳慶居攝）

陳慶居／苗栗報導

苗栗市公所結合天后宮精心策畫的鐵馬進香團，14日上午從天后宮出發，有來自54個車隊350信眾騎單車南下北港朝天宮進香，成員最年輕的12歲、最高齡82歲，他們要以2天1夜挑戰往返345公里的路程，也成為朝天宮最龐大的單車進香團，更是繼大甲媽起駕後掀起另個「瘋媽祖」宗教熱潮。

苗栗市長邱炳坤表示，約60年前，鐵馬進香曾在苗栗掀起熱潮，苗栗鐵馬進香團也因此成為苗栗特有的進香文化；然隨著時代變遷、交通發達而漸漸沒落。如今自行車運動已在台灣蔚為風潮，市公所決定復刻、重現這項古風鐵馬進香活動。

睽違1甲子的苗栗鐵馬進香團，經苗栗市公所與天后宮積極規畫半年14日成行，隊伍從中正路魚貫而出，蜿蜒數公里長，場面壯觀。成員當中有85名女性、265名男性，年紀最小的是12歲來自中市的紀冠廷，由父親紀坤杉陪騎，最高齡的是82歲的廖昶堯，與81歲謝長裕同行。

睽違1甲子的苗栗鐵馬進香團，經苗栗市公所與天后宮積極規畫半年14日成行，天后宮一早在出發前準備了豐盛的早餐，犒賞來自全國各地的鐵馬信徒。

在請神及祈福儀式後，由市長邱炳坤、市民代表會主席賴桂煖主席、北港朝天宮蔡董事長及頭份市長徐定禎等人鳴笛後引導出發，縣長徐耀昌、縣府祕書長陳斌山等人也到場為信眾加油打氣。天后宮主委林岳爐、副主委詹欽淼陪同「三媽」帶領隊伍從中正路魚貫而出，蜿蜒數公里長，場面壯觀。

主辦單位在沿途設有11處補給點，為長途跋涉的鐵馬騎士補充體力，途經的寺廟也熱情提供熱食、飲料供車友享用。

朝天宮蔡董事長表示，朝天宮媽祖神威遠播南非、美國、大陸湄洲等地，信眾香客遍及世界各地，龐大的鐵馬進香團則是頭一遭，他專程夜宿苗栗，清晨騎著單車和騎士一起創造宗教歷史新頁。他還預告，朝天宮12月9日將辦理千人單車環島，也邀請進香團「勇腳」參加。

(中時)

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