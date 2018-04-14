美聯手英法打了敘利亞 會不會引爆三戰

2018年04月14日 10:12 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普周五晚宣佈，美法英部隊已聯手，對敘利亞化武設施發動攻擊，以嚇阻阿塞德政權繼續以化武對付百姓後，世人最想知道的，就是美國這次行動，會不會引發美俄大戰，甚至第三次世界大戰？

據《福斯新聞》（FOX NEWS）13日報導，中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）周四首度證實，美國已在敘利亞導致大批俄羅斯人喪生。

「幾星期前，俄羅斯棋逢敵手，」蓬佩奧在他獲美國國務卿提名的參院外交委員會聽證會中說，「有數百名俄羅斯人喪生。」

先前便盛傳，美國2月在敘利亞東部代爾祖爾（Deir al Zour）對親敘利亞政府部隊發動空襲，結果導致許多支持阿塞德政權的俄羅斯軍人與平民喪生。而蓬佩奧這次發言，是美國官方首度證實有這回事。

《國家利益》（National Interest）雜誌執行主編卡齊亞尼斯（Harry J. Kazianis）指出，為了避免進一步導致俄羅斯人傷亡，美國應該會事先知會俄方可能攻擊的目標。雖然美軍會減少突襲功效，但卻能降低與俄羅斯爆發大戰的機率。

由於這次英法也參戰，而敘利亞背後又有俄羅斯與伊朗撐腰，加上先前俄羅斯媒體報導，以色列指控敘利亞當局，讓伊朗利用提雅斯（Tiyas）機場從事軍事活動，提供先進武器給包括夙敵黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在內的什葉派民兵組織，曾數度發動空襲，因此一旦戰爭升級，可能演變為第三次世界大戰。

此外，俄羅斯可能根本不會在敘利亞和美方正面衝突，因為他們心裡明白，就任何長期戰爭而言，起碼在中東，自己還不是美國的對手。要是正面和美國衝突，可能會進一步喪失在敘利亞的據點。

然而，地緣政治博弈難料，誰敢擔保俄羅斯總統普丁不會下險棋？

要是俄羅斯決定另闢戰場，如在波羅的海區，報復俄人在敘利亞的「屠殺」事件，又該怎麼辦？分析指出，雖然克宮應該不會這麼做，但確實是有這種可能。

(中時電子報)