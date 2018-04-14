比特幣交易所負責人宣布參選北市 柯P：電子商務一定要做

2018年04月14日 10:37 中時 張潼

亞洲最大比特幣場外交易所OTCBTC負責人鄭伊廷（XDite）昨天在臉書宣布參選台北市長，因為現在候選人都超過50歲，但她僅35歲，而若當選，她要打造一個新的區塊鏈金融實驗特區，創造科技城市、巨量工作機會。面對又有一名挑戰者，現任市長柯文哲今表示，重點還是心理年齡，不是身分證上的年齡；但他也同意，電子商務是一定要做的工作。

鄭伊廷（XDite）在臉書上表示，她參選的決定不是突然、草率的，而是經過深思熟慮。她是OTCBTC的負責人，也曾創辦全世界最大online coding camp，熟悉教育科技，另外她是工程師出身，有10年以上開發經驗，維護過許多大型網站，且「今年還算年輕，35歲」。

她表示，出來選市長的目的很簡單，就是想為城市、科技、科技金融產業做點事；而反觀現在台北市有8個候選人，每個候選人都超過50歲以上，到底誰能帶給市民希望，不管是科技界朋友還是自己，都對此感到很絕望。因此，若她當選，要在台北建立新的區塊金融實驗特區，藉此創造巨量工作機會，還要讓台北成為充滿科技與創新的城市。

現任市長柯文哲今早被問到此事時回應，年齡重點還是心理年齡，不是身分證上的年齡，但他認同比特幣金融圈的概念是對的，台北市一定要做電子商務，至於怎麼做，是未來幾年要思考的問題。

媒體另追問柯文哲今年是否要開選舉帳戶、是否會拿自己房子做抵押以籌得競選經費？柯文哲說，帳戶還是會開，但錢的部分到時候再講，選舉經費太貴是台灣政治敗壞的開始，拿人家錢就手短，以後會很難執政，要想辦法來做降低競選費用的表率。

(中時)