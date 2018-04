2018年04月14日 10:42 中時電子報 黃及人

NBA處理種族歧視問題越來越謹慎了!雷霆官方14日宣布,先前在雷霆最後1場例行賽針對韋斯布魯克說出種族歧視字眼的資深球評布萊恩戴維斯,將被禁賽1場,他將無法擔任雷霆季後賽首輪第1戰球評,改由平托取代。

在雷霆本季最後1場例行賽,布萊恩戴維斯眼見韋斯布魯克妙傳給隊友佛格森投進三分球,竟然脫口說出,「韋斯布魯克太瘋狂了(Westbrook is out of his cotton-picking mind)!」其中「cotton-picking(摘棉花)」字眼充滿種族歧視意味。

因為這個「摘綿花」字眼,是美國南北戰爭時期,南方種植棉花的地主針對黑奴的稱呼,所以布萊恩戴維斯等於徹底貶低韋斯布魯克,就算是無心之過,在當前美國充滿種族歧視爭議的氛圍當中,雷霆當然必須嚴厲處分。

在禁賽處分出爐後,從西雅圖超音速時代就擔任球評的布萊恩戴維斯表示,「我非常懊悔,也接受這次禁賽,我在周三的講評當中說出不當字眼,雖然是無心之過,我卻發現事件的嚴重性,在此表達我的歉意,我是咎由自取!」

(中時電子報)