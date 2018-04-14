台北市建成國中50年校慶 百位校友回娘家同樂

2018年04月14日 11:07 中時 吳堂靖 、 姚志平

北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，節目由學校國樂團及校友團合作演出拉開序幕。（姚志平攝）

位於原市政府舊址的北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動。（姚志平攝）

位於原市政府舊址的北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動。（姚志平攝）

北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，該校將創立全台北第1個國樂專班。（姚志平攝）

北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，校友們紛紛回到母校合影留念。（姚志平攝）

北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，校園內師生熱情參與園遊會。（姚志平攝）

北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，校長劉文鴻（右三）、台北教育大學教授莊淇銘（右二）、旺旺集團董事長蔡衍明（左三）及貴賓們在台上切蛋糕慶祝。（姚志平攝）

台北市大同區建成國中50年校慶今熱鬧登場，身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明出席共襄盛舉。（吳堂靖攝）

建成國中校友攜手學生演奏國樂，獲得滿堂彩。（吳堂靖攝）

「我愛建成，生日快樂！」台北市大同區建成國中50年校慶今熱鬧登場，活動包含園遊會、校史回顧及花燈展示，吸引百位校友同樂，現場也推出3層大蛋糕，全場同唱生日快樂，身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明出席表示，很開心能與昔日同學老師敘舊，祝福母校生日快樂。

創立於1968年的建成國中原設於華陰街，後遷移至原北市府、日據時期「建成小學校」舊址，並緊鄰台北當代藝術館，集結豐富的人文藝術資源，14日舉辦50周年校慶活動，其中國樂表演由校友與學生攜手演出，帶來「冰雪奇緣」、「黃飛鴻」等曲目，氣勢磅礡，獲得台下滿堂采，活動最後全場也合唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

建成國中校長劉文鴻表示，非常開心能夠透過校慶活動，再次凝聚校友學生的向心力，學校長期致力藝文領域教學，今年校內國樂、絲竹及打擊團均榮獲全國音樂比賽優等獎，獲教育局立案成立北市第一個國樂專班，將於8月招生，盼能培養更多優秀學生。

50年校慶活動吸引歷屆校友回母校同歡，包含現任國立台北教育大學教授莊淇銘、旺旺集團董事長蔡衍明、建成小學校校友新井基均出席，蔡衍明表示，已經畢業46年了，非常開心能回學校與同學敘舊！

(中時)