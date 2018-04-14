憂慮大戰再起 美前總統卡特勸川普：放下屠刀！

2018年04月14日 11:10 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Stars & Stripes）報導，已高齡93歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter），日前接受專訪時，再一次語重心長地，對於現任總統川普（Donald Trump）提出忠告。卡特呼籲川普應延緩或停止可能的軍事行動，為全球和平大局著想，避免造成全面性的核子戰爭。

卡特指出，「多日來，我一直為美國和全球祈福，希望能從北韓、俄羅斯與敘利亞衝突中脫身。我希望（川普）能明白我和其他諸位前總統所做的目的，一旦引發核子衝突，將是無法挽回的重大悲劇。」但無奈的是，川普總統仍在今日上午，下令美軍對敘利亞進行「預防性空襲」（precision strikes），將多日以來緊繃的對峙，正式升級為軍事衝突。

美國前總統卡特（圖右）與妻子羅莎琳·卡特（圖左）。（圖/美聯社）

吉米·卡特，出生於1924年的喬治亞州，1943年進入美國海軍官校就讀，開啟他11年的海軍生涯。1970年投入喬治亞州州長選舉並成功當選，州長任期內大刀闊斧的改革讓他累積不少名聲，4年任滿後投入總統大選中，並擊敗對手現任總統福特（Gerald Ford），成為美國第39任總統。

白宮新任國安顧問波頓，一直是卡特最憂心的川普幕僚。（圖/美聯社）

總統任期內面對越戰、三哩島核事故和中東多起危機，卻讓他疲於奔命。更於於1978年12月16日未經參眾兩院同意，逕行宣布自翌年元旦起與我國斷交，讓台美關係一度面臨危機。

美國前總統卡特上月底出版類自傳的新書，名為「Faith: A Journey for All」。（圖/美聯社）

退休後的卡特，仍持續透過其影響力對時政提出意見，並積極參與各種調停和中止戰爭的談判會議，更在2002年榮獲諾貝爾和平獎。如可成行，這並非卡特第一次赴平壤救人，1994年他就曾與金正日（Kim Il-sung）協商，暫時凍結北韓的核武計畫；2010年則親自前往平壤，成功營救因非法入境、而遭監禁8年的戈梅斯（Aijalon Gomes）。

事實上，從川普邀請波頓（John Bolton）進入白宮開始，卡特就不斷地透過媒體表態，一方面是提醒川普切勿輕易動武；二方面則是要警告大眾，當年一手策劃入侵伊拉克的波頓，恐怕是是川普就職至今「最大的錯誤」！

(中時電子報)