卵子庫存影響生育力　醫：提早篩檢掌握生育力

2018年04月14日 11:23 中時 倪浩倫

隨著國人晚婚，不少人有懷孕計畫時，常已過了黃金年齡，進而增加懷孕難度，統計顯示，我國不孕症盛行率高達15％，約每7對夫妻，便有1對面臨生育問題，當中「卵巢功能下降」是女性不孕的一大因素。醫師提醒，民眾應把握21~28歲黃金生育期，也可透過篩檢來掌握卵子庫存，主動掌握生育力。

我國生育率全球倒數第3，「晚婚」是一大因素，根據統計，我國男性在2016年的初婚年紀，平均約32歲，女性為30歲，「第一胎」的生育年紀，10年來也延後超過2歲、來到31.85歲。亞太生殖醫學會會長、北醫附醫生殖醫學研究中心主任曾啟瑞說，因為晚婚，很多夫妻面臨想生卻生不出的困境，不孕症盛行率達15％，高於全球平均的10％。

然而，我國不孕症人口中，僅有6.6％會求助醫師，曾啟瑞強調，有生育計劃的夫妻，若備孕1年仍無法成功，夫妻便應共同及早求診婦產科醫師，避免延誤黃金治療期。

曾啟瑞進一步指出，女性最適合生育的年齡為21～28歲，一旦超過32歲 ，卵子數量會明顯減少、品質下降，進而增加懷孕難度，也使得有些夫妻求助人工生殖，我國2015年的人工生殖嬰兒出生人口，佔總出生人口近4％，較10年前成長2.6倍；他以北醫附醫為例，求助人工生殖的夫妻當中，有4成的太太年過40歲。

無論是自然受孕或人工生殖，其成功率都和卵巢功能有關，國外研究指出，25％的不孕是因卵巢中的卵泡庫存量不足，若能掌握卵子的數目，便能掌握一定程度的生育能力。曾啟瑞說，女性平均49.7歲停經，但可透過檢測，像是卵巢小卵泡分泌的「抗穆勒式管荷爾蒙AMH」濃度，來預測自己的卵子庫存，進而掌握自己生育力，有計畫懷孕的女性，可考慮選擇相關的檢測。

(中時)