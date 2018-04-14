卵子庫存影響生育力　醫：提早篩檢掌握生育力

友善列印
中時

隨著國人晚婚，不少人有懷孕計畫時，常已過了黃金年齡，進而增加懷孕難度，統計顯示，我國不孕症盛行率高達15％，約每7對夫妻，便有1對面臨生育問題，當中「卵巢功能下降」是女性不孕的一大因素。醫師提醒，民眾應把握21~28歲黃金生育期，也可透過篩檢來掌握卵子庫存，主動掌握生育力。

我國生育率全球倒數第3，「晚婚」是一大因素，根據統計，我國男性在2016年的初婚年紀，平均約32歲，女性為30歲，「第一胎」的生育年紀，10年來也延後超過2歲、來到31.85歲。亞太生殖醫學會會長、北醫附醫生殖醫學研究中心主任曾啟瑞說，因為晚婚，很多夫妻面臨想生卻生不出的困境，不孕症盛行率達15％，高於全球平均的10％。

然而，我國不孕症人口中，僅有6.6％會求助醫師，曾啟瑞強調，有生育計劃的夫妻，若備孕1年仍無法成功，夫妻便應共同及早求診婦產科醫師，避免延誤黃金治療期。

曾啟瑞進一步指出，女性最適合生育的年齡為21～28歲，一旦超過32歲 ，卵子數量會明顯減少、品質下降，進而增加懷孕難度，也使得有些夫妻求助人工生殖，我國2015年的人工生殖嬰兒出生人口，佔總出生人口近4％，較10年前成長2.6倍；他以北醫附醫為例，求助人工生殖的夫妻當中，有4成的太太年過40歲。

無論是自然受孕或人工生殖，其成功率都和卵巢功能有關，國外研究指出，25％的不孕是因卵巢中的卵泡庫存量不足，若能掌握卵子的數目，便能掌握一定程度的生育能力。曾啟瑞說，女性平均49.7歲停經，但可透過檢測，像是卵巢小卵泡分泌的「抗穆勒式管荷爾蒙AMH」濃度，來預測自己的卵子庫存，進而掌握自己生育力，有計畫懷孕的女性，可考慮選擇相關的檢測。

(中時)

卡管卡到請辭 網諷潘文忠：幫幹… 今高溫上看34度　明驟降10度

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。