今高溫上看34度　明驟降10度

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中時

今入夜過後將變天！氣象局指出，今（14）天白天陽光露臉各地高溫大多在30度以上，西半部甚至可到34度，但從今晚至明晨，由於鋒面通過及東北風增強，北部、東北部溫度驟降，明天北台灣氣溫將一口氣下降10度左右，需多留意周末天氣驟變。

氣象局表示，今日白天台灣處於鋒前西南風環境，各地較為暖熱，中午前後因太陽輻射強，紫外線指數易達過量級以上，由於西南風過山沉降增溫效應，東南部地區並有焚風發生的機率；降雨部分，除東半部地區全天有不定時零星雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨外，白天各地大致陽光露臉。

但從今晚間至明晨，由於鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫驟降，明日北灣將一口氣下降約10度左右，而其他地區也大概會下降5度左右；天氣轉趨不穩定，中部以北及東半部地區及澎湖將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

下周一、二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意；下周三、四華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，一直到下周五，東北季風轉弱，各地氣溫才會逐漸回升。

此外，依據環保署空品監測網數據顯示，今日中午全台各地空氣品質指標（AQI）大致為良好至普通，僅桃園站AQI值為108，達到對敏感族群不健康的敏感橘，評估明日受東北季風挾帶境外污染物移入影響，空氣品質和今日應該差不多，北部可能仍為敏感橘，其他各地則為普通到良好。

(中時)

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