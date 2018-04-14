《翻爆旺寵物》Q萌新勢力！毛小孩來報到

Q萌新勢力！毛小孩來報到

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中時電子報
綜合報導

◎雪橇賽、做公益 就愛哈士奇

由吳建興主辦的「哈士奇瘋狂雪橇大賽」，至今已經舉辦第5屆，活動所得善款會捐給救助流浪狗的團體，吳建興認為，辦雪橇賽的用意是希望狗爸爸、狗媽媽們多帶毛小孩出門，「寵物的世界不只在家裡！」都是楊懷民與伙伴們甜蜜又沉重的負擔。

◎桃面愛情鳥 愛撒嬌喊媽媽

從事電話及網路客服工作的謝小璨，7年前開始飼養2隻俗稱「桃面愛情鳥」的小型鸚鵡，不僅每天陪伴上下班，看到她情緒低落，還會飛過來親鼻子撒嬌，甚至喊「媽媽」；有時受斥責也會頂嘴，就像親生女兒一樣，感情比家人還親密。

◎毛孩成家人 療癒心靈良藥

苗栗地區有線電視台主播之一黃雅欣，因來自新聞工作的壓力和焦慮不小，想找個出口，便興起飼養寵物的念頭，馬爾濟斯品種的「小豬」，12年前走入她的生活、融入她的家庭，陪著流淚也一起歡樂，更是家人的潤滑劑。最近「小豬」得乳腺瘤開刀，一度讓她很沮喪與自責。

◎貓尾巴咖啡 部落貓中繼站

位居秀林鄉慕谷慕魚景點附近的「貓尾巴咖啡」，老闆鍾華珍在先生退休後全家搬回銅門老家，一家3口連同2隻貓咪一起經營咖啡廳，一圓天倫樂，店名是喜歡貓咪的女兒取的，偶爾餵養經過的流浪貓，老闆說，流浪貓愈餵愈多，有些乾脆直接住下來，連鄰居養不了的貓也都送來了，雖困擾卻也狠不下心拒絕，就成了部落的貓咪中繼站。

(中時電子報)

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