一航母2潛艇9軍艦 美海軍向敘利亞大秀拳頭

2018年04月14日 11:45 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，隨著敘利亞局勢愈來愈緊繃，美俄兩強的軍事佈署也持續「加碼」和升溫，截至昨日為止，外媒統計美國海軍（US Navy）調往波斯灣海域的軍力，是繼2003年入侵伊拉克（2003 Iraq invasion）後，最大一次的團體調動，共計有一艘核動力航空母艦、2艘潛艇、8艘驅逐艦與1艘導彈巡洋艦，對敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權大秀拳頭。

作為美軍現役驅逐艦主力，柏克級驅逐艦從1988年動工至今，總計畫要打造97艘同級軍艦。該艦級命名源自美國海軍上將亞里·勃克（Arleigh Albert Burke），一號艦亞里·勃克號下水時仍在世的他，曾在服役典禮上表示，「此艦為戰而生，你們擁有的是世上最好的戰艦。」也因為部份船艦搭載神盾系統，又被暱稱為「神盾艦」，是海軍航空母艦打擊群中重要的防空能力。

美國海軍麾下諾曼第號導彈巡洋艦。（圖/美國海軍）

美軍維吉尼亞級約翰華納號潛艇。（圖/美國海軍）

為紀念已故前總統杜魯門（Harry S. Truman），尼米茲級核動力航空母艦（Nimitz Class）八號艦即選以他命名。杜魯門號航母於1998年正式投入服役，母港為維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）。曾參與伊拉克戰爭和卡崔娜颶風救災行動，主要巡弋海域為波斯灣地區，在伊斯蘭國（IS）興起後，在中東投下大量飛彈。船身全長有332公尺、最高時速可達56公里，排水量為10.4萬噸。艦上搭載F-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornet）與F/A-18E/F「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等多款戰機。

柏克級一號艦阿利柏克號驅逐艦。（圖/美國海軍）

美國海軍俄亥俄級喬治亞號潛艇。（圖/美國海軍）

目前調往敘利亞週邊的12艘艦艇如下：

一、杜魯門號核動力航空母艦（USS Harry S Truman）。

二、俄亥俄級喬治亞號潛艇（USS Georgia）。

三、維吉尼亞級約翰華納號潛艇（USS John Warner）。

四、諾曼第號導彈巡洋艦（USS Normandy）。

八艘柏克級驅逐艦（Arleigh Burke Class）：

一、亞里勃克號（Arleigh Burke）

二、拉布恩號（Laboon）

三、卡尼號（Carney）

四、唐納·庫克號（Donald Cook）

五、波特號（Porter）

六、巴爾克利號（Bulkeley）

七、佛瑞斯特·舍曼號（Forrest Sherman）

八、法拉格特號（Farragut）

(中時電子報)