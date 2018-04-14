住宅鑰匙竟能發動小貨車？醉男深夜偷車被逮

2018年04月14日 11:46 中時 程炳璋

台南市安平區今年以來發生賭場槍擊，舞廳、KTV鬥毆、少年容留與跳樓事故，成為市區治安熱點，安平警方近期上緊發條，入夜即加強臨檢勤務，13日凌晨2時在安北路與王城路攔查一部小貨車，查獲任姓嫌犯不但酒駕，還在6小時前剛竊取這部小貨車，全案依照公共危險罪與汽車竊盜偵辦。

台南市安平區台南大舞廳今年1月起頻頻發生事端，轄區警方約束無效，頗為頭疼，近日發動全部警力，夜間加強周邊道路臨檢勤務。

安平派出所兩警員黎大君、黃采玲13日凌晨執勤巡邏時，見到一部小貨車車速過快，輪胎空轉發出刺耳聲，察覺有異狀上前攔查，不料該車快速駛離，沿安北路西向東試圖逃逸。

警方隨後緊追，在民權路四段將攔車，進行盤查，駕駛任姓嫌犯下車時臉色潮紅，渾身散發濃厚酒味，酒測值達0.47毫克。

警方在盤查過程中，詢問小貨車所有人時，任嫌一度語塞，推託向友人借開，但他謊報的朋友姓名與警方查證的車主姓名並不相符，經過警方警告，任嫌才坦承該車是6小時前剛在安南區安昌街路邊偷來的。

任嫌供稱，他以住家大門的鑰匙，隨機開往路邊的這部小貨車車門，再以同一支鑰匙，發動小貨車駕車離去，一路在台南閒晃，直至遭警方攔查為止。

警方查獲贓車後，在車上找到車主電話，連絡真正車主時，車主尚不知車輛遭竊，全案依汽車竊盜及公共危險罪送辦。

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(中時)