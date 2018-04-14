和吳敦義見面 侯友宜：黨中央給予意見

2018年04月14日 11:44 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今（14日）上午參加萬人健走活動。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（14日）上午參加萬人健走活動。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（14日）上午參加萬人健走活動。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（14日）上午參加萬人健走活動；侯友宜上台抽獎。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（14日）上午由市議員參選人金瑞龍、中和區里長聯誼會長謝森儒等陪同，到中和區南勢角參加雙和醫院舉辦的萬人健走活動，針對和國民黨主席吳敦義見面一事，侯友宜表示，黨中央在組織上會給予意見，一定會虛心接受，聽取大家的意見，任何人給予的幫忙都非常感恩。

針對前行政院長蘇貞昌曾於2010年在北市保安宮宣示「絕不會第3次在新北市參選」，對此，侯友宜表示，「上次已經說過了，過去的事情，跟神明說清楚就好！」

雙和醫院今（14日）上午舉辦「2018萬人健康齊步走」中和烘爐地萬人健行活動，現場安排園遊會、闖關遊戲與摸彩，吸引不少民眾攜家帶眷參加，民眾都說一邊健行運動、一邊賞花還有摸彩，真的很棒。

侯友宜表示，今年第5次參加萬人健走活動，雙和醫院照顧雙和、新店、土城等地民眾的健康，不只在醫療上、預防醫學也做得很棒，防止長者老化，守護長者生活。

(中時)