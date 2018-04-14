緩解兩岸認同衝突 陸學者提新解：台人在陸「在地化認同」

2018年04月14日 11:57 旺報 徐維遠

兩岸認同的分歧成為影響台海和平的結構性原因，如「我是台灣人」、「我是中國人」、「既是台灣人也是中國人」，認同方式在台灣內部就有差距。清華大學公共管理學院、清華大學台灣研究院鄭振清副教授提出新的觀點：隨著新時代大陸對台融合發展和「同等待遇」政策的推行，以及兩岸青年共同就業發展的潮流的出現，兩岸的認同衝突實際上出現新的解決方案，那就是台灣人在大陸「在地化認同」。

4月12日清華大學公共管理學院舉辦「海峽論壇」講座，針對兩岸認同差異，鄭振清表示，兩岸認同有三重內涵，一是法律與政策待遇上的「身份」（identity），例如台灣居民戶籍或大陸居民戶籍的身份。二是個人具有某種同等身份待遇之後產生的一個政治社會化的過程，使得個人容易對所生活工作的城市和地區產生某種「在地化認同(localized identification)。例如，如今有很多台灣人認為雖然自己的故鄉是台灣某縣市，但不排斥自己也是所在大陸城市的新的一分子，也可以是「新福州人」、「新廈門人」、「新上海人」或「新昆山人」等。

鄭振清指出，這種新的在地化認同在兩岸似乎無解的認同衝突中具有重要而深遠的意義，它實際上指明了兩岸共同構建新認同的可能路徑，也就是台灣民眾可從城市/地方認同開始，逐步適應大陸經濟社會的發展節奏，逐步培養起共同的利益觀和命運觀，不斷豐富「兩岸一家親」的內涵。

他指出，未來，兩岸民眾共同面對「國際的他者」（the other），或者在共同發展的道路上取得成就，很可能就油然而生共同的「國家認同」（national identity），它是對舊的對抗式的「台灣人/中國人認同」的超越，是與中華民族復興同步覺醒的中國認同。

鄭振清指出，這種新的在地化認同是一個漸進的過程，這個過程符合人的心理人格發展的自然規律；可以預見，新的在地化認同的崛起，將是兩岸認同衝突的新解決方案，將對兩岸關係的發展產生深遠的影響。

(旺報)