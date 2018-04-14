父女亂倫悲劇收場 獸父殺了女兒及兩人的孩子後自殺

2018年04月14日 12:10 中時電子報 張達智

普拉德爾。（警方檔案照）

普拉德爾與女兒凱蒂重逢後竟亂倫結婚。（取自Katie Pladl臉書）

美國男子普拉德爾年輕時將女兒凱蒂送養，18年後父女重逢，卻發生亂倫關係，還產下一子。而這段父女亂倫關係，12日（美國時間）以悲劇落幕，普拉德爾奔波3州，槍殺20歲的女兒、兩人7個月的兒子以及女兒養父後，最後再自殺身亡。

45歲的普拉德爾（Steven Pladl），12日先是在北卡羅來納州槍殺了他與凱蒂（Katie Rose Pladl）7個月大兒子班尼特（Bennett），接著又到康乃迪克州射殺凱蒂與她的養父Anthony Fusco，最後於紐約州多佛市境內被發現死於汽車內。

1998年普拉德爾與妻子艾利莎（Alyssa Pladl）生下女兒凱蒂，但無力撫養選擇出養。凱蒂18歲時透過社群媒體與親生父母取得聯繫，並在2016年8月搬去與他們同住。

3個月後艾利莎和普拉德爾離婚並帶著2個年幼孩子搬了出去，因為她從小女兒的日記發現普拉德爾竟然與凱蒂發生關係，且凱蒂還懷孕了！

普拉德爾和凱蒂去年7月結婚，兩個月後產下男嬰，今年1月，兩人被控亂倫、通姦等罪名。普拉度獲准保釋，但不准與凱蒂接觸，凱蒂則被下令在紐約與養父母同住。

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