鼓勵屏東菜農 蘇昌貞赴中和推銷洋蔥

2018年04月14日 12:03 中時 葉書宏

前行政院長蘇貞昌到中和福和宮參拜。（葉書宏攝）

前行政院長蘇貞昌鼓勵民眾多多購買洋蔥。（葉書宏攝）

前行政院長蘇貞昌鼓勵民眾多多購買洋蔥。（葉書宏攝）

前行政院長蘇貞昌鼓勵民眾多多購買洋蔥。（葉書宏攝）

屏東縣恆春鎮公所今（14日）在新北市中和區福和宮外廣場舉辦「屏東縣恆春鎮洋蔥等農特產業促銷暨節能減碳宣導活動」，現場安排在地農特產品展售及美食免費品嚐活動；前行政院長蘇貞昌上午10時許抵達福和宮，先進入廟內參拜後大力替農民推銷洋蔥，他直誇「洋蔥好處多多，鼓勵民眾多多選購！」

蘇貞昌由立委張宏陸、蘇巧慧、江永昌、新北市議員參選人張志豪、張維倩、新北市議員張瑞山、彭成龍等陪同前往福和宮參拜。

蘇貞昌表示，全台灣最好的洋蔥，從台灣尾送到台灣頭，由恆春鎮長親自送來，品質絕對一級棒，路途遙遠、不宜成本，民眾可以買到便宜、品質又好的洋蔥，比計程車錢還便宜，農民很辛苦，洋蔥可以保存很久，民眾可以買多一點。

蘇貞昌表示，時任屏東縣長時，帶著洋蔥到台北市推銷，就跟時任行政院長郝柏村說「洋蔥日本男人最愛，吃了還會長頭髮！」郝反問說「那你怎麼不吃吃看！」蘇則笑回，「因為怕會破壞形象！」

蘇貞昌表示，新北市民有熱情又有購買力，民眾一定要支持屏東直送的洋蔥，好東西要和好朋友分享；民進黨要他繼續為市民服務，會繼續把好東西帶給新北市民。

(中時)