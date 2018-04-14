台大遴委會駁潘文忠辭職聲明：請尊重遴委會決議

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旺報

教育部長潘文忠14日宣布辭職，台大校長遴選委員會表示，一月底加開的遴委會議開了七小時，絕非潘部長辭職聲明中的「模糊帶過」。另外有關管中閔在大陸兼職的疑慮，於三月的臨時校務會議也已由人事室澄清，並非遴委會職權；「遴委會尊重教育部長潘文忠的個人決定，但是也建請教育部尊重遴委會的決議，維護依法行政及大學自治的核心價值。」

以下是台大校長遴選委員會發言人、台大教授袁孝維説明全文：

遴選委員會依大學法執行台大校長遴選，二十一位委員中，教育部官派代表三位，其他十八位由校務會議代表依法選出。

遴選過程一切合法，克盡職責，教育部三位代表全程參與，自當清楚。

有關管教授學倫部分，在去年十月即已去函教育部及科技部確認後，才進入遴選程序；而有關其獨董兼職，也在一月三十一日加開之遴委會議中，由人事室説明完全按照程序，並無違法。在當次會議中，並依姚立德委員建議針對教育部之疑慮逐條討論，且對特定議題投票表決，會議長達近七小時，並非「模糊帶過」。當次會議結論確認管教授當選台大校長「並無疑義」。

有關管教授在大陸兼職之疑慮，於三月二十四日的臨時校務會議中，已由人事室澄清，則非本委員會之職權。

遴委會尊重教育部長潘文忠的個人決定，但是也建請教育部尊重遴委會的決議，維護依法行政及大學自治的核心價值。

(旺報)

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