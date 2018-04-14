國際研究：配備「穿甲彈」的精蟲 受精能力愈強

2018年04月14日 12:16 中時 倪浩倫

國際不孕症盛行率約10％，也讓愈來愈多父母選擇人工生殖來圓夢，過往在挑選精蟲品質時，是以活動力、數量、型態當作標準，但常受挑選者的「主觀判斷」影響。最新國際研究發現，精蟲若含有2種特殊蛋白質、且和「穿甲彈」一樣集中在前端，代表精蟲品質較好，也能提高卵子受精能力，更有助於下一代的基因。

過往在進行人工生殖時，精卵結合成胚胎的機率約7成，但當中僅有3成，事後能順利著床、長成小寶寶。雙和醫院婦產部專任主治醫師陳芊彣說，過往在挑選精蟲品質時，是在顯微鏡底下，以精蟲的活動力、數量、型態，作為挑選的標準，但這牽涉到人為和經驗判斷，不一定能挑到真正品質優良的精蟲，甚至為了好抓，反而常會抓「不太動」的精蟲。

澳洲紐卡索大學健康與醫學中心教授John Aitken說，自然狀況下，精蟲在受精過程中相當競爭「幾百億中選1」，但在人工生殖的情況下，常是隨便選一個，在少了自然天擇的情形下，就容易選到本該被淘汰、基因有缺陷的精蟲，也使得下一代罹患不孕症、自閉症等比例容易較高；目前我國人工生殖比率約3％，澳洲約5％，如何挑選高品質的精蟲更顯得重要。

捷克查爾斯大學動物科學系教授Katerina Hortova率領的研究團隊，耗費15年，開發出精子品質的分子診斷方式，研究對象包括小鼠、牛，也包含200名健康成人、50名精蟲異常的成人；研究發現，精蟲若細胞上若擁有「CD46」、「Integrins」這兩種蛋白質，代表受精能力較強，有助提高人工生殖受孕率；該項研究成果已刊登於國際知名期刊《科學研究》。

雙和醫院副院長賴鴻政解釋，上述兩種蛋白質的分布，若像「穿甲彈」一樣集中在精蟲前端，除了受精能力較強，也意味著精蟲品質較好，研究也發現，這種「優秀」的精蟲，約僅佔整體精蟲的5％，這項發現也讓醫事人員在挑選精蟲時，能有更客觀的挑選標準。

(中時)