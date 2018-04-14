教長下台 賴揆：台大長遴選百年問題最多一次

賴清德證實潘文忠己請辭。(張理國攝)

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教育部長潘文忠因為台大校長遴選案請辭獲准，創下首例，行政路長賴清德今天在花蓮表示，尊重潘文忠的決定「勉予同意」；賴揆並說，這次台大校長遴選案，是百年來問題最多的一次，希望希望當事人管中閔對外說明，讓事件儘速落幕，賴揆並轉述潘文忠的說法，「期勉社會支持他的決定、也支持未來新任部長的決定」。

卡管案持續延燒，賴揆表示，大學校長在社會上地位非常崇高，台大的校長更為國人所敬重，但很可惜這次台大校長遴選是百年問題最多的一次，但當事人不願說明，遴選委員會也不願意解釋，甚至校務會議也不願調查，所以時間一耽擱就3個月了。

賴揆說，他非常清楚潘文忠請辭用心良苦，潘在周四請辭時，特別提到此一情況，不管他此時對台大校長遴選做何決定，恐怕社會都有不同意見，因此他願意用個人去職為校長的遴選畫出一道標準，符合社會的期待，也希望台大校長遴選的爭議能盡速落幕。

賴揆並轉述，潘文忠也期許社會能支持他的決定，並支持未來新任部長的決定，不管最後結果如何，都能接受讓爭議及早解決，賴揆說他尊重潘文忠的作法，也肯定過去這段時間他做為一位老教育人，從師專畢業、擔任國小校長、老師一直到接任教育部長，數十年投身教育界的貢獻，「他一定有他的使命，跟對教育理念，他做出這樣的決定用心良苦，也希望社會能支持」。

賴揆也說，希望管中閔當選人能提出解釋說明，讓整個事憐儘早落幕。賴揆今天在花蓮前後只差一個小時，就同意潘文忠請辭，賴揆事後證實，潘文忠請辭的理由不是家庭因素，而是請辭聲明的理由，也就是台大校長遴選案。

(中時)

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