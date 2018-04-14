MLB》到太空人進化！寇爾K出聯盟新紀錄

寇爾到太空人後表現神勇，連續3場送出雙位數三振。(美聯社)

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中時電子報

寇爾(Gerrit Cole)季前自海盜轉戰太空人，到了足以挑戰世界大賽冠軍的隊伍，身手全面進化！寇爾今(14日)率隊對決遊騎兵，只用93球就飆出生涯新高的14次三振，大聯盟史上從未有投手做到這件事，但他單場挨2轟，退場時兩隊平手，最後太空人雖3比2贏球，寇爾卻無緣勝投。

本季之前，寇爾近2個球季身手下滑，投54場戰績19勝22敗，但一切在他到太空人後，幾乎完全是「僅供參考」的數據。寇爾開季前2場先發，共投14局僅失1分，且都送出10次以上三振，繳出1勝0敗、自責分率0.64的好成績。

寇爾本季首勝，就是在客場對遊騎兵拿下，此次舊地重遊，太空人只給2分奧援，但他前6局僅被打1安、無失分，離第2勝似乎不遠。然而，寇爾在7上失控，儘管飆出2K，改寫個人生涯單場最多三振紀錄，卻遭蓋洛(Joey Gallo)和奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)的陽春炮狙擊。

寇爾評價會下滑，去年挨了生涯最多的31轟，是其中一個原因，此次他被打2轟，也讓比賽回到原點。寇爾投完7局退場，總計他被打3安失2分，無關勝敗，用93球飆出14K，是大聯盟史上第一人。

此外，寇爾比肩傳奇球星萊恩(Nolan Ryan)，成為開季前3戰飆出至少11K的第二人；萊恩在1973年效力天使時，開季前3戰飆出12K、11K和14K。同時，寇爾前3戰總計送出36K，也超越藍迪強生(Randy Johnson)1999年轉戰響尾蛇首年34K，改寫轉隊後前3戰投出最多K紀錄。

太空人直到8下，才突破遊騎兵投手封鎖，靠M.岡札勒斯(Marwin Gonzalez)的安打，加上遊騎兵中外野手D.羅賓生(Drew Robinson)發生失誤，攻回關鍵1分，奠定勝基。終場太空人險勝遊騎兵，拿到本季第10勝，在美聯西區戰績仍落後天使，暫居第二。

(中時電子報)

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