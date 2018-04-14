民控受困電梯竟酸「不會悶死人」？消防局駁斥

台鐵新左營站發生民眾受困事件，但爆出案外案，民眾指控值班人員口出惡言「又不會悶死」。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
台鐵新左營站發生民眾受困事件，整整受困45分才排除。（柯宗緯翻攝）

台鐵新左營車站今（14）日凌晨0時許，發生一起電梯受困事件，4名大人及1名小孩，進入電梯準備下樓搭車，未料電梯突然故障卡住動彈不得，民眾按下緊急求助鈴卻無人回應，接著打119求救，但電話那頭值班人員竟回「又不會悶死！」民眾整整被困在電梯45分鐘，直到電梯技師及警消趕達救援才順利排解事故，但消防局今早公布錄影檔澄清並未口出惡言，只是安撫「放心啦，電梯不會窒息」與民眾說法有所出入。

受困民眾怒控當時打電話給消防局，但對方卻說「又不會悶死」，1名父親抱著男童走出來，壞心情全寫在臉上。受困民眾將矛頭指向消防局，認為受困已經夠慘了，竟還被酸言酸語，向媒體控訴消防局行為不妥。

高市消防局專員李金奘解釋，第一時間受理報案，立即派遣左營分隊前往處理，由於站體面積大，為免民眾恐慌，119指揮中心執勤員先安撫受困民眾情緒，主動回撥報案人時先提醒民眾受困於電梯中可按「緊急鈕」。

他說，119執勤員告知受困民眾消防人員已到達現場，連忙安撫電梯裡頭還有空氣流通，沒有立即性危險，不要太緊張，可能是當時報案人環境昏暗，手機訊號不佳，才導致誤會。

(中時)

化工廠工安意外 高壓桶掉落3工人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。