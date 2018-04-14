民控受困電梯竟酸「不會悶死人」？消防局駁斥

2018年04月14日 12:43 中時 柯宗緯

台鐵新左營站發生民眾受困事件，整整受困45分才排除。（柯宗緯翻攝）

台鐵新左營車站今（14）日凌晨0時許，發生一起電梯受困事件，4名大人及1名小孩，進入電梯準備下樓搭車，未料電梯突然故障卡住動彈不得，民眾按下緊急求助鈴卻無人回應，接著打119求救，但電話那頭值班人員竟回「又不會悶死！」民眾整整被困在電梯45分鐘，直到電梯技師及警消趕達救援才順利排解事故，但消防局今早公布錄影檔澄清並未口出惡言，只是安撫「放心啦，電梯不會窒息」與民眾說法有所出入。

受困民眾怒控當時打電話給消防局，但對方卻說「又不會悶死」，1名父親抱著男童走出來，壞心情全寫在臉上。受困民眾將矛頭指向消防局，認為受困已經夠慘了，竟還被酸言酸語，向媒體控訴消防局行為不妥。

高市消防局專員李金奘解釋，第一時間受理報案，立即派遣左營分隊前往處理，由於站體面積大，為免民眾恐慌，119指揮中心執勤員先安撫受困民眾情緒，主動回撥報案人時先提醒民眾受困於電梯中可按「緊急鈕」。

他說，119執勤員告知受困民眾消防人員已到達現場，連忙安撫電梯裡頭還有空氣流通，沒有立即性危險，不要太緊張，可能是當時報案人環境昏暗，手機訊號不佳，才導致誤會。

(中時)