運用數位科技造輔具成趨勢　發展署辦免費講座

2018年04月14日 14:16 中時 洪安怡

隨著「自造者」（maker）創意的風潮，各種生活化、客製化的商品紛紛問世，適用於醫療體系、身障者、高齡者的自造輔具更是近年的熱門話題。為了拓展創客視野，勞動力發展署北分署預計下周二於新北市舉辦「創客與輔具設計應用」免費講座，邀請有興趣的民眾報名參加。

不少高齡者、身障者或因意外傷害造成身體缺陷者，必需運用輔具來改善生活並達到獨立自理的目的，然而一般市售的傳統輔具除了有製作耗時、費用高等缺點，更是無法完全符合使用者的身材尺寸以及生活需求。

發展署指出，所幸數位製造技術快速發展，具有彈性設計邏輯、較低製造成本、快速成形以及節省材料優勢的客製化輔具，將帶來創新的科技風貌；為了拓展許多自造者的視野，推動開發出更多能改善生活品質的輔具，發展署預計於下周二上午9時，在新北市五股區的「物聯網創客基地」舉行免費講座。

此次講座邀請銘傳大學「福祉設計研究中心」副教授駱信昌分享數位科技與材料在輔具製造領域的運用範疇與發展趨勢，從人體工學切入輔具設計原理與應用範圍、3D掃描與列印技術的應用，以及客製化輔具設計案例分享，期望讓民眾透過理論、實務兼具的視角，激發更寬廣的思考角度，創作出能改善生活品質的客製商品。

(中時)