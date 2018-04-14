MLB》吉特不去洋基主場看馬林魚：避免尷尬

馬林魚將作客洋基主場，吉特不隨隊遠征。(美聯社)

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中時電子報

吉特(Derek Jeter)去年成為馬林魚新執行長，如今馬林魚將前進洋基主場，和吉特的前東家洋基正面對決，吉特卻選擇不去觀戰？據美媒報導，吉特先前就曾表明不會跟馬林魚前進洋基主場，此次再被問到，不出席的意志仍舊堅定，「那是為了避免會有尷尬的情況。」

馬林魚和洋基的交手，因為吉特引起的諸多爭議，以及季前史坦頓(Giancarlo Stanton)的交易案，而更具有話題性；比起馬林魚這支球隊，吉特的作為跟發言，更加引人關注。這次對決，將是史坦頓被交易後，首度在例行賽對決前東家。

不過，吉特躲得過1次，可不能整季都閃避，等到洋基美國時間8月21日造訪邁阿密，吉特勢必得首次以對手的身分，迎接前東家的到來。屆時吉特以不同的身分，跟史坦頓碰面，又會以什麼樣的心情看待這兩支球隊交手，會是很受矚目的話題。

吉特這次不出席，焦點自然會轉移到史坦頓身上，他曾在美國時間3月18日春訓時，對戰過馬林魚，該役他2打數1安、選到2保送。此外，《雅虎體育》湯森(Mark Townsend)點出這場比賽另一個值得注意的，是史坦頓面對洋基球迷的態度。

為何這麼說？因為史坦頓上周在主場，2場比賽單場5K，遭受球迷無情猛噓；這次他的表現勢必會更格外受球迷關注，畢竟洋基季前備受期待，開季至今戰績7勝7敗、暫居美聯東區第三，儘管多少受傷兵影響，但這樣的成績，實在跟外界期待有不小的落差。

(中時電子報)

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