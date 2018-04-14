JAL世界兒童俳句比賽公布 小朋友表現生動

「世界兒童俳句比賽」今在高雄國賓頒獎。（柯宗緯攝）

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七賢國小美術班五年級生錢宥云（中）以海洋生態議題獲得優勝。（柯宗緯攝）

公益財團法人JAL財團主辦、日本航空公司協辦的「世界兒童俳句比賽」每兩年舉辦一次，今年已是第15屆，14日舉辦頒獎典禮於高雄國賓飯店登場，主題為「生物」，從200多件作品精挑細選出27件優勝及佳作，將再擇優挑選2至3件作品，收錄於《地球歲時記》一書。

日航高雄地區代表吳國安擔任此次評審長，他提及，比賽精髓在於俳句表現，必須恰如其分，主要是須以5、7、5字分三行寫出圖像意境，但考量參賽者年齡為15歲以下，就無嚴格限制，只要符合「短長短」句構即可。

吳國安說，評分重點在俳句的呈現，「圖大文小」即不符合比賽精神，圖像只是作為輔助，小朋友畫作生動活潑，俳句大多童言童語，有以ㄅ ㄆ ㄇ 注音寫出也不要緊，也有以華麗辭藻呈現，但評審希望不要失去童真，能展現其真實年齡，鼓勵小朋友自由自在表達內心想法。

七賢國小美術班五年級生錢宥云，上屆曾參賽，但僅獲得佳作，這次捲土重來獲優勝，她的圖畫以水彩呈現，主題呼應海洋生態議題，俳句寫下「大海綠蠵龜，陪我浮潛去探險，美麗海世界」，她說，平常全家會到小琉球浮潛，因此留下難忘回憶，也希望大家重視海洋保育，守護綠蠵龜。

日航表示，此屆比賽總共有40多國、2萬多名參賽者報名，將從各國優勝作品中，再挑出經典代表作，蒐錄於《地球歲時記》，俳句除了母國語言外，將翻譯成日語、英語，三種語言呈現，讓各國民眾便於賞析。另外，作品也將於日航飛機歐美航線的娛樂頻道中展覽。

(中時)

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