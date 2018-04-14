秒懂管中閔人事案大事紀

2018年04月14日 13:38 中時電子報 莊楚雯 、 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

1月5日台大校長遴選結果出爐，是由台大財金系講座教授管中閔為新任校長 2月1日接任，但之後上任之路危機重重，歷經台灣大獨董身分疑義、綠委爆料涉及論文抄襲、遭爆違法赴廈門大學等校兼職等三大「卡管」爭議，另有教育部7次行文台大，質疑遴委會會議紀錄等諸多細節，至今（14）日潘文忠請辭教育部長獲准，「卡管」案延燒3個多月仍未落幕。

管中閔人事案大事紀：

1/05 台大校長遴選結果出爐 管中閔出線

1/10 台大函送教育部校長遴選結果

1/11 台灣大獨董身分引發爭議 管中閔表示上台前會辭職

1/25 綠委張廖萬堅爆管中閔論文涉抄襲

1/31 台大校長遴選委員會確認 管中閔當選資格無疑義

2/01 管中閔原預定上任 教育部未核定人事案

2/06 教育部發出「第5道金牌」公文

2/09 教育部發出「第6道金牌」公文

2/11 遴選委員會聲明 蔡明興並不具備不得擔任委員 遴選過程並無不實

2/14 教育部發出「第7道金牌」公文

2/20 以電郵方式發出「第8道金牌」公文

2/21 不滿卡管 台大人向教育部、蔡英文遞陳情書

3/20 北檢分案查管中閔赴陸兼課

3/24 管中閔論文爆抄襲 台大學倫會列7理由不立案

3/24 台大臨時校務會議 擱置所有卡管提案

3/24 台大人事室獲廈大回函 管中閔未在廈大兼職

4/04 教育部宣布成立跨部會專案小組 釐清管中閔爭議

4/10 首次召開跨部會諮詢會議

4/12 教長潘文忠周四院會後請辭

4/13 第二次跨部會諮詢會議突然取消

4/13 查管中閔赴陸兼職案 北檢密訊台大5證人出庭

4/14 教長潘文忠請辭發聲明 希望所有政治操作就此停止

4/14 潘文忠請辭 行政院稱勉予同意

(中時電子報)