4男1女開毒趴 連喵星人也來聞香

基隆警第四分局分安樂派出所今年3月底接獲檢舉，安樂區樂利三街某大型社區民宅出入複雜，疑似有毒品交易開毒趴等情事，警方前（12）日登門查緝，果然發現屋主陳姓主嫌持有愷他命，和友人共4男1女疑似開毒趴，房內傳出濃濃愷他命味道。（李其樺翻攝）

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警方在屋內起出數小包愷他命。（李其樺翻攝）
警方在屋內起獲得愷他命毒品研磨盤。（李其樺翻攝）
租屋開毒趴人貓共歡 員警也傻眼

基隆警第四分局分安樂派出所今年3月底接獲檢舉，安樂區樂利三街某大型社區民宅出入複雜，疑似有毒品交易開毒趴等情事，警方前（12）日登門查緝，果然發現屋主陳姓主嫌持有愷他命，和友人共4男1女疑似開毒趴，房內傳出濃濃愷他命味道，連陳男飼養的2隻貓也「共享」，讓員警看了不禁搖頭！

響應警政署安居查緝專案，將社區內部販賣、施用毒品人口逐出社區，基隆警第四分局長蘇榮明要求所屬各單位積極緝毒。

近日安樂派出所所長陳弘輝接獲檢舉，安樂區樂利三街某大型社區有住戶疑似開毒趴和毒品交易，隨即成立專案小組，對該戶民宅進行近半月的探訪、搜證，確定該戶確實有人群聚施用毒品情事，前天下午帶領員警持索票上門查緝。

當員警進入屋內時發現有5名男女，房內門窗緊閉，內外皆瀰漫濃厚的愷他命味道，當場於屋內起出毒品愷他命7小包（合計毛重32.29公克），陳姓主嫌（27歲）承認愷他命為其所有，和在場江姓友人（27歲）均有施用情形，其他在場陳男（20歲）、林女（29歲）、曾男（25歲）等 3人否認吸毒。

陳嫌向警方供稱，自己於陽臺養貓處放置小桌、愷他命研磨盤等物品，平時使用、研磨毒品皆在此處，且習慣於吸食愷他命香菸時緊閉陽臺門窗，並讓飼養的2隻貓一起使用陽臺空間，並宣稱自己會定時在房屋內外噴灑芳香劑，原以為毒品味道就不致飄出讓人發現，殊不知仍遭警方查獲。

警方訊後依違反毒品危害防制條例將陳男移送法辦，並追查毒品上源，其他4人則採尿送驗，俟檢驗結果另案辦理。

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(中時)

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