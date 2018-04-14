圖輯》丹麥離岸風電系列：Horns Rev 2上的破浪者

在Horns Rev 2風場上，總共有91支西門子製造風機／陳鷖人攝

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工商
風場是在2009年商轉，整座風場投資達35億克朗／陳鷖人攝
風機矗立在水深9至17公尺處／陳鷖人攝
每支風機葉片長達45公尺，整座風機高達114公尺／陳鷖人攝
每支風機重量超過400公噸／陳鷖人攝
風機上的工作區域／陳鷖人攝
工作人員必須先搭乘運輸船航行1.5小時到達風場，再往返於每支風機之間進行維運工作／陳鷖人攝
工作人員定期攀上每支風機檢修／陳鷖人攝
海上充滿不確定因素，工作團隊必須互相合作來降低意外發生機率／陳鷖人攝
風機維運技術人員／陳鷖人攝
在夏季時，是維運人員最忙碌的時間，通常他們會在海上待上一周，之後再回到岸上，至於冬季因為風浪較大，通常每隔四週才會出海一次，每次也是待上一周／陳鷖人攝
雖然工作環境充滿挑戰，但是薪資待遇優於丹麥平均薪資，仍吸引不少人投入／陳鷖人攝
現年45歲的Morten Geil擔任沃旭能源負責風場安全工作已6年多，在此之前天然氣公司工作，對他而言，離岸風電產業是充滿前景和錢景的工作，為地球潔淨盡一份力，也是一份值得驕傲的工作／陳鷖人攝
完成任務準備搭船回到岸上的維修人員／陳鷖人攝

位在埃斯比約（Esbjerg）外海60公里的Horns Rev 2是沃旭能源較早期開發的風場，也是唯一透過海上平台進行維運的風場，海上平台共有28個工作人員，其中24位是技術人員，這些人往往需要乘風破浪到達風場檢修，讓海上的每一隻風機維持在最佳狀態。

Horns Rev 2離岸風場是在2009年併聯商轉，這座風場有91支2.3MW風機，總裝置容量為210MW。

來自北海的強勁海風代表的是源源不絕的電力跟財富，但對海上的工作者來說，也是嚴苛的考驗。

(工商)

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