大甲媽祖遶境 中市3000環保志工加入掃街

大甲媽祖遶境，中市府3000環保志工加入掃街，維護環境清潔。（圖／台中市府提供）

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中時

大甲媽祖遶境13日深夜啟程，沿途經過大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚區，為維護繞境期間沿線環境清潔，台中市府環保局動員3000多名環保志工與200名清潔隊員協助掃街；並於14午8時前完成清理工作，總計共清除垃圾約12公噸及資源回收1.2公噸，迅速恢復市容整潔。

環保局長白智榮表示，環保志工是維護環境最有力的後盾，在環保志工、清潔隊及熱心民眾的齊心協力下，以最快速度恢復市容整潔，未來仍會持續推動垃圾不落地及資源回收工作，也呼籲民眾愛媽祖同時也能愛環保，參加遶境活動時，一起響應垃圾減量也隨手作好資源回收，共同為環保盡一份心力。

掃街行列中亦不少熱心民眾參與，環保志工張先生說，從10年前就讀大學時期每年都會參加媽祖遶境的活動，近兩年開始也自發性地加入遶境期間掃街的行列，除了感懷媽祖的庇佑讓他順利考上公務人員，同時加入掃街的行動也能做環保

，這是對媽祖最虔誠的敬意，更是愛護環境最實際的行動。

為維護遶境期間環境品質，環保局呼籲，共同響應減塑生活

，減少使用一次性免洗餐具，並作好資源回收工作，遶境期間，大甲區設置30處資源分類架，每處除了請二名志工協助指導民眾分類回收外，亦輔導19處沿線宮廟設置資源分類桶

，方便民眾隨手分類，以落實資源回收觀念。

為維護空氣品質，市府推廣以環保禮炮車、電子鞭炮或以掌聲代替傳統鞭炮，或以雙手合十替代拜香，大甲鎮瀾也響應環保，呼籲信徒少放鞭炮，甚至不放鞭炮，誠心最為重要，民間團體也用各式環保鞭炮迎媽祖，獲得遶境信徒的支持。

(中時)

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