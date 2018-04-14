近中研院人士：潘文忠終於決定自保

教育部長潘文忠。(中時資料照)

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旺報

「教育部長潘文忠的辭職，只顯示他終於決定自保！」熟悉中研院運作者表示，潘文忠此時的聲明一定要撇清責任並為自己奮戰；該位人士並爆料：卡管卡成這樣，有院士級人士表示是因為管中閔在院士選舉時具名支持香港城市大學校長郭位，惹惱深綠學術大老。

熟悉中研院人士表示，此時潘文忠發聲明是要為自己奮戰：「保甚麼呢？例如哪一天換政府，回過頭來成立一個調查小組，動用監察權查台大校長人事案，只要認定當時教育部長違法行政，卡他的退休金，就吃不了兜著走。」

這位人士表示，潘文忠終於作了一個自保的決定，但大家都知道不是他在卡。一位院士級人士向他透露，重要原因是管中閔在上次中研院士選舉時，是少數跳出來具名支持香港城市大學校長郭位的人，得罪某深綠學術大老，所以深綠學術大老才全力要鞏固台大校長人選。」

這位人士表示，管中閔得罪某深綠學術大老是合理的分析，「不然沒必要仇恨到抄家起底的地步。」這位深綠學術大老不能容許失敗，還修訂台大遴選規則，硬是把校務會議代表推薦投票加入遴選的一環，沒想到雙保險變成沒保險，中研院副院長周美吟和台大文學院院長陳弱水雙雙落選。

「深綠學術大老沒有顧到台大的生態！」這位知情人士表示，中研院派在台大很難出頭；且台大內部工學院、醫學院、管理學院實力都很硬，文學院要出來當校長，坦白說很困難；何況未來校長還要負責募款，但看台大人文大樓十年內搞不出來，因此文學院人選不獲遴委會青睞。

這位人士直言，從下一個教育部長人選，就可以看出蔡政府對教育的想法，是有甚麼教育理念？還是由更強硬派掌權，對台大校長案硬幹？「我是覺得硬幹的機率比較高啦。」

(旺報)

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