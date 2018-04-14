遶境「斗笠趴」盼傳承媽祖精神

2018年04月14日 14:16 中時 林欣儀

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜繞境活動13日晚間展開，為傳承媽祖精神，主辦單位特別舉辦一日體驗「斗笠趴」，大批戴著斗笠的信眾聚集在大肚火車站前，宛如回到早期遶境景象。而大甲媽遶境活動也出現意外插曲，一部從台北來參加遶境的茶水車14日清晨遭衝撞，造成4人受傷，幸無大礙。

14日上午10點鐘不到，大批戴著斗笠的信眾擠滿大肚火車站，其中一位蔡小姐特別從台南來參加，前年因發生重大車禍，導致雙腿骨折且韌帶斷了4根，人生遭逢重創，在加護病房時特別向媽祖祈求，去年並首度參加遶境，自己都沒想到能倚靠著雙腿走完全程，今年特別報名一日體驗。

戴上傳統斗笠，蔡小姐與從西螺來的朋友一路跟著媽祖鑾轎前進。另名住在彰化的李姓信徒也與好友一同參加斗笠趴，她說，自家就位於媽祖遶境路線上，已經參加20多年遶境活動，今年特別搭火車帶著首度遶境的朋友參加，希望一路走回彰化。

主辦單位指出，大甲媽祖遶境活動延續數十年，早期信眾都是戴著斗笠、跟隨媽祖鑾轎前進，但隨著時代變遷，許多習慣也改變了，為在求新求變的環境中呈現媽祖不變的精神，特別舉辦斗笠趴。

在鑾轎隊伍尚未抵達大肚區，14日清晨近7時許，由陳姓男子駕駛的小轎車行經沙田路三段時，疑因未注意前方路況，竟擦撞前方劉姓男子駕駛的轎車，導致劉男座車又衝撞路旁茶水車，造成正在茶水車旁休息的香客受傷，就醫幸無大礙。

(中時)