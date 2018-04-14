周口店北京人最後見證者 陸古生物學家胡承志逝世

2018年04月14日 14:20 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，曾協助製作「周口店北京猿人」模型、並在貴州發現恐龍更為古老的水生爬行動物「胡氏貴州龍」、以及命名雲南元謀人的大陸古生物學家胡承志，於昨日（4/13）病逝，享壽101歲。

從北平協和醫院助手學徒做起，受到當時外籍古生物學者賞識提拔，終其一生的精力，發掘定名了多種古生物，擁有百歲高壽的胡老先生，在他去世前，是中國地質調查所從上世紀30年代奠基至今，唯一親眼見證北京猿人頭蓋骨化石的研究人員。

根據周口店龍骨山岩洞里發現的北京猿人化石復原，「北京人」女性模型側面。（圖/新華社）

胡承志生於1917年，13歲時父親去世，因家貧而輟學。1931年3月，經鄰居介紹，14歲的他，到北平協和醫學院解剖科實驗室，擔任加拿大籍解剖科主任步達生（Davidson Black）當雜工。那時，地質調查所和協和醫學院合作成立了新生代研究室，主要開掘周口店猿人化石，做新生代地質、古人類和史前考古研究。

1996年出土的巨型山東龍，也是由胡承志先生鑑定命名。（圖/中新社）

胡承志到協和醫學院之時，正值裴文中發現「北京人」頭蓋骨化石後不久。「北京人」的出現，為達爾文從猿到人理論提供了直接證據，確立了直立人階段，在人類發展中的地位。略通英文且靈活手巧的胡承志，被主任步達生相中，學習整理修復北京人和山頂洞人化石，成為學院內的學徒。

大陸知名古生物學家胡承志昨以101歲高齡去世。（圖/北京科技報）

1934年，步達生去世；工作由德國學者魏敦瑞（Frnaz Weidenreich）接替，胡承志跟著新聘專家蔣漢澄，到新生代研究室製作石膏模型，據胡承志本人回憶，「每天工作恒在十五、六個小時左右。」但也讓他從此與北京人化石，結下不解之緣。1936年，19歲的胡承志獨立製作了一批「北京人」頭骨模型，在模型的內壁刻上自己的姓名和完成日期。模型除重量外，與原標本幾無二致，在原化石失蹤後，成為海內外研究所和博物館收藏的重要模型。

現藏於周口店北京人遺址博物館，由著名古人類學家裴文中於1966年挖掘的一枚頭蓋骨，也是目前大陸國內保存的惟一一件真品。（圖/新華社）

胡承志所製作的模型，1939年被帶往哥本哈根參與世界人類學會，因為其精巧細緻的製作工法，獲得國際學者和博物館一致評價為最優良模型，巴黎人類學博物館內，就有一座胡承志所製作的北京人模型。但可惜的是，在七七事變、日軍即將攻陷北平前夕，搶運撤離的北京人頭骨化石卻從此消失，成為古生物學界至今一大懸案。

中共建政後，本因不滿學歷至上體制的胡承志，再次回到古生物學界，進入地質部地質陳列館，從原先的技師型人才，逐步轉變成學者。先後在貴州興義，發現一種比陸生的恐龍更為古老的水生爬行動物，在中國乃至亞洲屬首次發現，後被命名為「胡氏貴州龍」；並為在雲南發現的距今170萬年前人類牙齒命名，稱為「雲南元謀人」，是中國乃至亞洲發現的最早人類化石之一。加上1996年出土的巨型山東龍，都讓胡老先生不僅是，中國最後一名親眼見到北京人化石的見證者，也是大陸古生物學界不可或缺的一名耆老。

(中時電子報)