維也納國家歌劇院合唱團下周六台南獻聲 《阿瑪迪斯》影交響音樂會

2018年04月14日 14:16 中時 曹婷婷

維也納國家歌劇院合唱團22日將在台南文化中心獻聲。（台南文化中心提供）

近150年歷史的維也納國家歌劇院合唱團，將於下周抵台展開台北、新竹、台南4場巡演，為《阿瑪迪斯》電影交響音樂會演唱，帶來正統莫札特音樂，是今年台南藝術節一大亮點，不少樂迷引頸期盼。

維也納國家歌劇院合唱團開幕首演就是莫札特經典《唐喬望尼》，每年演出歌劇超過百部，是撐起薩爾茲堡音樂節的重要支柱。此團以優美純正的「維也納風格」著稱，在著名指揮－托斯卡尼尼、福特萬格勒到卡拉揚到小澤征爾領導之下，奠定屹立不搖地位。

維也納國家歌劇院合唱團訪台多次，去年曾來台演唱貝多芬第九號合唱交響曲，獲得觀眾熱烈迴響，本次出動28位維也納國家歌劇院合唱團團員，更是第一次為電影交響音樂會演唱。

4月22日於台南文化中心演出的《阿瑪迪斯》電影交響音樂會，同時也是台灣兩大藝術節－台積心築藝術季、臺南藝術節焦點演出。本次演出將由電影交響音樂會指揮大師大衛˙費爾曼領軍，維也納國家歌劇院合唱團、臺北市立交響樂團攜手同台演出。

為呈現最佳聲響效果，除電影對白及部分獨唱使用電影內聲音，現場樂團、合唱團演出將不使用擴音設備，讓觀眾聽到最純粹現場演奏。

1984年上映的《阿瑪迪斯》由知名導演米洛斯˙福曼及知名劇作家彼得˙謝佛攜手完成，35首莫札特經典作品貫穿全片，被譽為「描繪音樂家生平」最成功之作，一直以來是最具代表性的音樂電影之一，更是國高中音樂課堂上最常現身的影音教科書，這次以電影交響音樂會方式呈現，樂迷可藉由《阿瑪迪斯》了解莫札特音樂世界，並同時體會交響樂團、合唱團現場演出的震撼，享受視覺、聽覺雙重饗宴。

(中時)