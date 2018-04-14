美研究：久坐 恐使大腦的一個重要區域變薄

2018年04月14日 14:28 中時 諶悠文

美國一項新研究指出，久坐對身體健康的影響，不僅限於過去發現的會增加心臟病風險等，對中老年人的大腦也有一定負面影響。

美國加州大學洛杉磯分校一個研究小組，在最新一期網路版學術刊物《科學公共圖書

館·綜合》發表論文說，他們對中老年人進行的這項研究顯示，久坐不動的人，大腦中一個對記憶至關重要的區域厚度會變薄。

研究小組招募了３５名年齡在４５歲至７５歲的志願者，詢問他們的身體鍛鍊情況及平均每天坐著的時間。然後研究人員對這些志願者的腦部進行了高分辨率磁共振成像。結果發現，坐的時間較長與大腦內側顳葉變薄有關聯。

內側顳葉是大腦中參與形成新記憶的重要腦區。研究人員說，內側顳葉變薄是中老年人認知能力下降和癡呆的前兆。這項研究結果說明，對於早老性癡呆等疾病高風險人群，可以嘗試減少久坐時間。

分析還發現，即便進行較高強度的身體鍛鍊，也不足以抵消長時間坐著給大腦帶來的負面影響。 此前多項研究已經發現，久坐不動會增加人患心臟病、糖尿病甚至過早死亡的風險，其危害堪比吸煙。

本次研究負責人普拉巴·希達斯建議，為了防範久坐帶來的健康風險，人們首先應該減少每天坐著的總時長，其次在坐著辦公或學習時，應該隔一段時間站起來活動一下，避免持續坐著。

(中時)