美研究：久坐 恐使大腦的一個重要區域變薄

友善列印
中時

美國一項新研究指出，久坐對身體健康的影響，不僅限於過去發現的會增加心臟病風險等，對中老年人的大腦也有一定負面影響。

美國加州大學洛杉磯分校一個研究小組，在最新一期網路版學術刊物《科學公共圖書

館·綜合》發表論文說，他們對中老年人進行的這項研究顯示，久坐不動的人，大腦中一個對記憶至關重要的區域厚度會變薄。

研究小組招募了３５名年齡在４５歲至７５歲的志願者，詢問他們的身體鍛鍊情況及平均每天坐著的時間。然後研究人員對這些志願者的腦部進行了高分辨率磁共振成像。結果發現，坐的時間較長與大腦內側顳葉變薄有關聯。

內側顳葉是大腦中參與形成新記憶的重要腦區。研究人員說，內側顳葉變薄是中老年人認知能力下降和癡呆的前兆。這項研究結果說明，對於早老性癡呆等疾病高風險人群，可以嘗試減少久坐時間。

分析還發現，即便進行較高強度的身體鍛鍊，也不足以抵消長時間坐著給大腦帶來的負面影響。 此前多項研究已經發現，久坐不動會增加人患心臟病、糖尿病甚至過早死亡的風險，其危害堪比吸煙。

本次研究負責人普拉巴·希達斯建議，為了防範久坐帶來的健康風險，人們首先應該減少每天坐著的總時長，其次在坐著辦公或學習時，應該隔一段時間站起來活動一下，避免持續坐著。

(中時)

圖輯》丹麥離岸風電系列：Horns …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。