布袋水泥廠飄出腐敗海鮮臭味 當地居民集結抗議

2018年04月14日 15:05 中時 翁聖勳

縣議員蔡瑋傑（左一）與當地民眾溝通如何改善空氣惡臭問題。（翁聖勳攝）

該水泥製品工廠經民眾舉報傳出陣陣惡臭。（翁聖勳攝）

嘉義縣布袋鎮光復里某水泥製品工廠園區內，由於飄出陣陣腐敗海鮮臭味，讓鄰近居民不堪其臭，14日上午集結於該工廠前抗議。嘉義縣環保局13日雖前往勘查並依違反空氣汙染防制法及廢棄物清理法開單告發並命令停工，民眾則希望訂定明確改善期限，不改善將發動長期抗爭。

昨日上午，布袋鎮長陳鳳梅偕同縣議員蔡瑋傑、蔡信典及鎮民代表王素燕、蔡石鵬、李志榮、蔡崇仕、蕭素蘭等人與當地3、40位當地民眾集結在太平東路上水泥製品工廠前舉牌抗議，希望工廠改善惡臭情況。

陳鳳梅表示，該工廠去年也傳出惡臭味，當時環保局介入處理後，廠方曾短暫停工，最近相同情形再次發生，不僅園區飄出陣陣惡臭味，讓人吃不下飯，加上該工廠車輛更滿載不知名物料入園傾倒且進出頻繁，不禁令人懷疑是否為有毒廢棄物。

「做夢聞到也會驚醒」，住在水泥廠旁的李姓民眾說，白天工作吃飯的時候，都要戴著口罩，惡臭的氣味不僅讓人吃不下飯就算是洗完澡，都還是覺得自己身上有股臭味，甚至睡到半夜還會因為臭味而驚醒，是讓人怎樣都揮之不去的夢靨。

環保局局長顏旭明表示，該工廠至今未取得相關許可文件，現場依違反空氣汙染防制法第24條第1項告發處以罰鍰，並命停工限期改善。另要求必須依照廢棄物清理法規定辦理，環保局將持續對工廠稽查。

(中時)