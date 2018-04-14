金門石蚵小麥文化季 大咖藝人、樂團跨海助興

2018年04月14日 15:02 中時 李金生

滿溢麥香的小麥饅頭，十分受到民眾歡迎。（李金生攝）

一位媽媽帶著小朋友開心使用傳統農具梳麥。（李金生攝）

園遊會的吃喝玩樂攤位，吸引民眾扶老攜幼來到。（李金生攝）

金酒公司邀請的調酒大師精湛演出，連陳福海縣長和陳成勇鄉長也說「讚！」（李金生攝）

陳福海縣長（中）與陳成勇鄉長（左）在園遊會與鄉親同樂。（李金生攝）

遊客轉動石磨，體驗小麥收成「粒粒皆辛苦」。（李金生攝）

蜂擁來到的鄉親和遊客，將和平紀念廣場擠得水泄不通。（李金生攝）

金門最具特色的鄉土產業活動「金寧鄉石蚵小麥文化季」今（14）日起連2天在古寧頭林厝和平紀念廣場登場，多采多姿的內容讓曾經煙硝四起的戰場，在初夏的季節裡以搖曳麥浪和飄香海蚵，迎來鄉親和兩岸遊客共度歡欣假期。

主辦單位金寧鄉公所與縣農試所、水試所精心規畫包括小麥親子DIY、電瓶車巡禮、石蚵產業文化館、石蚵美食館、蠔香XO醬DIY等系列活動，並安排手上工夫一較高下的剖蚵比賽外，還比照跨年晚會的卡司規格，在今晚讓和平公園搖身一變為戰地夜總會的晚會中，邀請李翊君、家家、張心傑和蔡幸芳等知名實力派唱將同場飆歌，並由人氣嘻哈團體「玖壹壹」壓軸演出。

主辦單位將於今晚18時，現場發放螢光加油棒、摸彩券，歡迎大家參加19時登場的晚會過程中，隨時穿插進行的摸彩同樂單元，分享試手氣拿大獎的喜悅。

整個活動的重頭戲「千人剖蚵體驗」則在明天下午15時30分於北山出海口海堤登場，預定當日下午15時開放入座，坐滿為止。

(中時)