實踐大學校長陳振貴：教長為大學校長人事而辭職 台灣教育史上首遭！

實踐大學校長陳振貴。(本報系資料照/圖／李書良攝)

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旺報

實踐大學校長陳振貴表示，台大校長人事案卡了一百天已經「滑天下之大稽」，教育部長辭職聲明更顯示完全是因為管中閔而不是甚麼家庭因素，簡直是「台灣教育史上首遭」。未來教長必須要有抗壓性，首先處理台大校長人事案，然後要面對少子化問題、提振台灣高教。

陳振貴受訪表示，可以理解潘文忠夾在夾縫之間，前有執政黨政治壓力，後有反對黨和社會壓力，只好斷腕求生；「但這非常可惜，一個部長為了這種事情而辭職，這在台灣教育史上是沒有過的事情。」

陳振貴說，看完潘文忠辭職聲明，完全在談卡管案，並把責任推給台大遴選會、調查小組和管中閔本人等三方，「我看到他一直堅持管中閔案有疑義，但又不能判斷，讓他痛苦不堪，如果他處理到這個地步就放下，也是免除煎熬；但我仍要說這是不好的示範！」管中閔如果有適法性問題就趕快查清楚，如果沒違法就放他一馬，政府不能再拖了。

陳振貴說，潘部長在位一年多，國高中課綱有其能力和專業，但是一直以來在高教特別是少子化上面沒有甚麼表現，辭職也是早一點脫身，以後也少一點責任。台大校長選不出來已經是滑天下之大稽，教育部長為了這件事情而辭職也是滑天下之大稽，希望大家以潘部長為鑑，各放一馬，期待新部長要有足夠抗壓性，並有足夠專業帶領台灣高教發展。

接下來教育部長是次長來兼代，或是有繼任人選，陳振貴說，要趕快定案；不管誰來接，上任後首先要替台大校長人事案善後，第二個就是解決少子化衝擊的高教問題，第三是兩岸學術交流，都迫在眉睫。

(旺報)

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