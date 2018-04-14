教長因卡管案請辭 柯志恩批：潘部長，您錯了！

2018年04月14日 15:20 旺報 李侑珊 、 簡立欣

國民黨立委柯志恩14日在臉書發文，表示請辭或許對教育部長潘文忠個人是解脫，但民進黨政府對卡管所引發的爭議與傷害，終究欠國人一個說明與道歉。她並表示潘文忠連請辭求去之時還要模糊卸責、嘵嘵置辯，她個人雖同情潘文忠，但無法認同其所為與所言。

柯志恩表示，潘部長出身教育基層，地方或中央的行政歷練完整，他被宣布為部長人選時，第一時間她給予肯定，但也提醒教育部長必須抵擋政治干預，維持教育的專業與自主。

誰知一語成讖，不論是十二年國教課綱文言白話文比例，到台大校長遴選的處理，過程荒腔走板、匪夷所思。柯志恩說，或許這股隱藏背後的壓力迫使部長一錯再錯，最後騎虎難下，不僅反噬政府自己的學者官員，也因「卡管」烽火無法收拾，重傷政府的形象，最後賠上部長的形象與聲譽。

柯志恩表示，非理性的決策必經不起檢驗，此時「請辭」或許對潘部長個人是解脫，但民進黨政府對卡管所引發的爭議與傷害，終究欠國人一個說明與道歉。且部長請辭的聲明與賴揆准辭的理由各說各話、毫不相干，為何到連請辭求去還要模糊卸責、嘵嘵置辯，反指社會對其批評是「政治操作」？

柯志恩認為，如果潘部長自認所作所為是「堅守信念」、「釐清疑義」，且「不畏懼職務上的挑戰」，就應該繼續「卡管」、「為成功找方法」，怎可棄械丟甲、掛冠求去，留下一紙「為失敗找藉口」的聲明，「試問眼前的難堪殘局，要接任的教長如何收拾？」

她呼籲蔡政府，新任的教育部長，除了要有解決管案的智慧與能力，更要有面對社會說明政策的勇氣與擔當，勿再交由人事處長大放厥詞。尤其，如果民進黨政府不願維持教育的專業、也不願捍衛大學的自主，那麼就讓真正想要主導教育的人出任教長，不要再躲在幕後，讓下任部長又淪為政治的犧牲打、做教育的可憐兒！她並表示：「潘部長、您做錯了！我雖同情，但無法認同你的所為與所言！」

(旺報)