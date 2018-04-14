陳金德：蘇花改「改得不夠」 應立即開放大型重機行駛

蘇花改「蘇澳至東澳」段通車至今已經兩個月，但許多限定及規劃應該可以再調整。（胡健森攝）

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蘇花改「蘇澳至東澳」段通車至今已經兩個月，但許多限定及規劃應該可以再調整。（胡健森攝）

蘇花改蘇澳至東澳段從2月5日通車至今已經兩個多月，交通部也即將進行第一階段的通車檢討，並可能會在5月初開放大客車行駛，宜蘭代理縣長陳金德14日表示，開放大客車行駛的時間點不宜往後拖延，5月初是個適當的時間點，此外，如果蘇花改的定位是快速道路，在現行法令許可下，應該立即開放大型重機行駛。

陳金德日前表示，當初交通部為了迎合各方的意見，導致蘇花改變成了「畸形產物」，更因此忽略了改善東部交通的主要需求，他在14日進一步表示，蘇花改「改得不夠、還需要再改」，眼前亟需要改善的部分，除了開放大客車行駛，更重要的是應劃設雙線道以及提高速限。

陳金德說，蘇花改逐步開放的腳步不宜拖太久，5月初開放大客車行駛將會是適當的時間點，另外，既然蘇花改的定位是「快速道路」，在合乎法令規定下，蘇花改現在就應該開放給大型重機（紅、黃牌）行駛。

陳金德表示，提高速限及改成兩線道，是蘇花改需要「再改」的首要之務，提高速限立即就可以調整，改為兩線道則涉及環境差異分析作業，如果時間上來得及，不宜拖過今年底。

交通部公路總局四區養護工程處預定在4月23、24日兩天上午在蘇花改通車路段辦理重大事故演練，交通部長賀陳旦則排定在25日到蘇花改會勘是否適合在5月初開放大客車行駛，陳金德說，一有機會他就會當面向賀陳旦提出蘇花改應再行改善的相關建議。

(中時)

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