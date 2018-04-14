為南彰弱勢兒募集夏令營經費　跳蚤市場物資募集不足

員林廣寧慈善團將在28、29兩日舉辦跳蚤市場義賣為弱勢兒「我愛寶貝」夏令營募集活動經費，但目前物資不到往年的五分之一，團長張雪如(左二)呼籲各界社會大眾踴躍整理出家中用不到的物品，送來給志工們整理義賣。（謝瓊雲攝）

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員林廣寧樂善團、橫山基金會志工們整理民眾捐贈的二手物資準備義賣募款。（謝瓊雲攝）

員林廣寧樂善團將在4月28、29日兩天，舉辦跳蚤市場二手物品義賣，為「我愛寶貝」夏令營活動募款；但目前物資募集情況僅往年一成多，團長張雪如呼籲社會大眾能踴躍整理、捐家中用不到的物品拿出來提供義賣，發揮愛心幫助更多低收入戶孩子參與夏令營。

「我愛寶貝」夏令營今年已第5年，緣起於張雪如在一場反性侵巡迴講座，無意中聽到有學童對同學說：「夏令營一定不好玩、很無聊！」不料同學竟回嗆：「你家沒錢！你又沒參加過怎麼知道。」她內心一陣酸楚，決定發起圓夢計畫，讓貧困學童在國小時期也能感受夏令營歡樂溫馨的氛圍，有滿滿正能量。

張雪如說，夏令營預計邀請100名南彰化地區小學升五年級的低收入戶家庭兒童，另外也有100名員林家商的學生志工參與當大姊姊志工，需70萬元經費，但往年物資都有6、7台車，但今年至今狀況卻很慘澹。

她說，現代人衝動購物，過度消費導致家中常有堪用卻閒置的物品，甚至買了全新為拆封就放著，這些二手物品經志工整理後依市售價三成標價義賣，第二天再打對折，最後剩餘物品還會全數轉贈弱勢家庭民眾，除了募款，更希望物盡其用。

「我愛寶貝」夏令營今年7月將移師高雄甲仙龍鳳寺舉辦，4天3夜營隊包含激勵、團隊合作、基本法律、愛與善念、家庭重要等安排，培育學生彼此間默契與情感聯繫；全程免費為學童準備衣物、課程材料、盥洗用品、寢具（課後帶回）、交通、保險、食、宿等，每位約需3500元經費。物資捐贈可洽樂善團秘書施先生04-8323113

(中時)

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