老婆：「4房子歸我，900萬房貸你還」老公點頭原因是…

2018年04月14日 15:31 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

濃情蜜意時，夫妻購屋可說是最甜蜜的負擔，但怎麼會有「老公還房貸，房子歸老婆」如此離譜的約定？大陸裘姓女子偕老公辦理「夫妻財產協議公證」，內容為「4棟房子歸女方，全部200萬人民幣房貸(約台幣932萬元)歸男方」，極度不平等的約定連公證員也大吃一驚，原來是裘女丈夫偷吃付出代價，簽下協議維持婚姻存續。

據《寧波晚報》報導， 40多歲裘姓女子與丈夫結婚10餘年，夫妻攜手打拚多年，名下擁有4棟房子，裘女與丈夫各佔50%，目前其中2棟房子還有200萬元人民幣房貸尚未還完。日前裘女「有備而來」，在家擬好、簽好協議，直奔公證處辦手續，洋洋灑灑內文總結為「4棟房子歸女方， 200萬人民幣房貸歸男方」

裘夫面對如此不公的協議，仍不吭一聲，裘女則態度強勢，催促公證員盡速處理，她看了一眼老公，說「我們都是自願的，是吧？」老公乖乖回答「是的」，由於協議過於違背常理，公證員與夫妻2人單獨溝通，才知裘夫出軌，傷心欲絕的裘女顧及2個孩子還小，決定維持婚姻，她為了增添「安全感」，擬定這份契約，讓丈夫以示忠誠。

裘夫對出軌一事感到懊悔，認為就算內容對他不利，只要不離婚，房子歸誰都可以。和夫妻談完之後，公證員基於這對夫妻約定，明顯違背法律「公平原則」；另外老公基於維持婚姻做出讓步，非自願將房屋讓給老婆，由於約定存在諸多爭議，公證員最終決定不做這份協議公證。

(中時電子報)