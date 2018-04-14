衝著Uber來　租賃車違規營業最重廢照

2018年04月14日 15:40 中時 陳祐誠

交通部去年修法重罰Uber，罰單高達11億元，逼得Uber暫停服務，改與租賃車合作重返市場，但新模式遊走法規灰色地帶，令計程車業界相當不滿。交通部公路總局日前針對租賃車違規新訂裁量基準，明訂外駛攬客、無租車單等違規，累犯最重可廢業者執照。

Uber去年退出又重返台灣市場，一改過去派遣私人白牌車的作法，改與租賃車合作，退居幕後擔任網路平台，實際派遣由合作的租賃車公司負責。不過，新模式仍走在法律邊緣，被舉發58件、裁罰14.5億元，再加上之前的罰款，總額達26億元。

根據外界檢舉Uber的7大違規樣態，包括租賃車僅能自用不得營業、租車費率及代僱駕駛費率事先揭露、乘客身份登記、開立租車單、收費標準應以全日或半日或小時為單位、開立統一發票、租賃車不得外駛攬客。公路總局3月底也發現，有民眾叫了Uber之後，前來的租賃車竟與租賃車公司沒有雇傭關係，疑是Uber公司直接派遣，已開出1張9000元罰單。

公路總局表示，日前新訂「小客車租賃業違反汽車運輸業管理規則事件統一裁量基準」，即日起生效，以後租賃車業者若讓車輛外駛攬客、出租時未驗明承租人身分證件、代僱駕駛人駕照未登記、未交付租車單給承租人、未備置出租紀錄簿詳細記載並至少保存2年等，首犯可罰業者9000元，接下來每次累犯的罰金都將累加9000元。

除罰金之外，違規第3次，吊扣車輛牌照1個月；違規第4次，吊扣車輛牌照2個月；違規第5次，吊扣車輛牌照3個月；違規第6次，停止租賃車業者營業之一或全部，並吊扣車輛牌照；若累犯到第7次，除重罰9萬元，還將廢止該租賃車業者汽車運輸業營業執照，以及吊銷其全部營業車輛牌照。

公路總局指出，與租賃車合作的駕駛，有些是用自己的車靠行，有的則是向業者租車再自行與Uber合作，也有人是透過租賃車媒介派遣，希望透過新的裁量基準規定，讓業者間的合作符合法規。

官員強調，若租賃車業者是合法經營，違法載客屬個人駕駛行為，則依《公路法》及《汽車運輸業管理規則》向駕駛開罰10萬至20萬元。

(中時)