陸保育物種中華鱘　14日回歸長江

友善列印
旺報

湖北宜昌14日舉行「2018年長江三峽中華鱘放流」，讓500尾中華鱘回歸長江。這也是中華鱘研究所成立迄今，第60次進行中華鱘放生，目前累計向長江放生超過中華鱘500萬尾。

此次活動由中國長江三峽集團有限公司、農業農村部長江流域漁政監督管理辦公室、湖北省農業廳和宜昌市政府共同主辦。

聯合國開發計畫署(UNDP)駐華代表處、法國電力集團(EDF)、大自然保護協會(TNC)、世界自然基金會(WWF)、美國通用電氣公司(GE)等單位，也和學者、志工、學生等代表參與活動。

中華鱘是大陸國家一級重點保護野生動物，有「水中貓熊」之稱。三峽集團中華鱘研究所水生生態研究室副主任姜偉表示，此次中華鱘放生群體包括5個年齡，是大陸中華鱘放生年齡梯隊最豐富的一次，對中華鱘野生資源具系統性的補充效用。

此外，為了解中華鱘放生效果，科研人員也融合聲呐監測、網路及無線傳輸等多方面技術，建立從宜昌至河口、覆蓋長江中下游近1800公里的放流中華鱘洄游監測系統。這是目前大陸範圍最廣、最全面的魚類放生即時監測與評價系統。

「此次放生最大的中華鱘是9歲，未來將陸續達性成熟。今年放生中華鱘的標記，採用時效更長的聲呐標，可連續作業10年。」姜偉表示，若這些放生的中華鱘在海洋發育成熟、洄游繁殖，其體內聲呐標的信號將被監測系統接收。

近年中華鱘研究所率先突破中華鱘單雌性繁殖技術，為中華鱘物種保護再添一項技術保障，並構建中華鱘人工種群遺傳譜系，對人工種群施行科學的遺傳管理，同時也建構中華鱘基因組BAC文庫。

(旺報)

周口店北京人最後見證者 陸古生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。