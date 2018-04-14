敘利亞防空能力提升 美英飛彈部分被攔截

2018年04月14日 16:00 中時電子報 江飛宇

美國、英國和法國聯合對敘利亞進行的飛彈襲擊，據說擊出80多枚各式飛彈，主要針對軍事目標與研發單位為主。然而敘利亞的防空系彈似乎發揮不錯成效，俄羅斯國防部表示，西方國家這些攻擊飛彈在接近目標時，有很大部分被敘利亞與阿拉伯聯盟的防空部隊擊落。

一名敘利亞士兵與飛彈殘骸合照。(圖/https://t.me/NovostiDamask/2481)

俄國衛星網報導，俄國官員稱，敘利亞防空單位以3種系統：S-125涅瓦河(Neva)、S-200與9K-37山毛欅(Buk)為主，它們有效擊退了美英法的飛彈襲擊。據敘利亞軍方的說法，他們大約成功攔截了20多枚的西方飛彈，敘利亞軍人在網上發表影片，一名軍人看著防空飛彈攔截的過程，叼唸著「求神保祐! 求神保祐!那些該死的美國佬。」另一位敘利亞士兵找到飛彈殘骸，並且與之合照，證明敘利亞防空系統有效果。

S-125是俄國的短程防空飛彈，雖然問世很早，仍是敘利亞的空防主力。(圖/俄國衛星網)

S-200是俄國在1960年的長距離防空飛彈，雖然古老，但是仍然相當有效。(圖/俄國衛星網)

S-125被北約稱為薩姆3型(SA-3)，是射程4~15公里的短程防空系統，最早的版本問世於1961年，不過至今都有持續改良。S-200被北約稱為薩姆5型(SA-5)，是射程17~200公里的遠程防空系統，問世於1967年，最近的戰果是今年2月，敘利亞曾以S-200擊落入侵領空的F-16戰機。 9K-37被北約稱為薩姆11型(SA-11)，射程4~40公里的中程防空系統，最初問世於1980年，不過新的改良型已是21世紀以後，它最著名的事件就是導致2014年的馬航17號班機空難，該型客機在烏克蘭東部遭到親俄民兵擊落，造成機上298名乘客悉數罹難。

另外俄國軍方也說，美英法的攻擊並沒有進入俄羅斯防空系統的責任區，所謂俄國責任區是指塔爾圖斯(Tartus)的海軍基地和赫梅明(Hmeymim)的空軍基地。俄國在這2處部署了更先進的S-300、S-400防空系統，以及鎧甲-S1(Pantsir-S1)近迫野戰防禦系統。其中S-400和鎧甲系統是赫梅明空軍基地的防護網，而S-300則保護俄羅斯的海軍基地，當然俄國的軍艦也有自己的防空網。

俄國對於美英法的攻擊行為表達嚴重譴責，外交部發言人瑪莉亞．薩哈諾娃(Maria Zakharova) 猛烈抨擊西方國家的行動，稱這次攻擊是「對一個主權國家的嚴重侵犯，而這個國家在恐怖主義侵略中，一直為生存而戰。」

(中時電子報)