大陸實彈射擊恫嚇 孫大千：這就是蔡的維持現狀？

2018年04月14日 15:48 中時電子報 黃以謙

中國大陸日前在南海軍演，並宣告下周將對台海實彈射擊演練，震驚兩岸。對此，台北市長參選人孫大千感嘆，搞成這樣，難道就是蔡政府口口聲聲的「維持現狀」嗎？

孫大千在今天（14日）發文，分析國大陸決定從「口誅筆伐」走向「具體行動」的可能原因：

第一，台獨勢力一廂情願把2016年民進黨總統大選獲勝，視為台灣人選擇獨立，氣焰高漲，總統蔡英文又因為陷入「領導危機」，無法有效約束。

第二，行政院長賴清德多次公開宣示台獨理念，罔顧台灣集體利益。此外，民進黨也無法容忍其他言論，將柯文哲「兩岸一家親」的談話視為異端必，除之而後快。

第三，民進黨上台這兩年，大陸網民對台態度由溫和轉趨嚴厲，北京當局不得不以更加強硬的作為，回應來自民意的壓力。

第四，美國總統川普藉由對台灣加碼，迫使中國大陸在貿易和國際政治上讓步。意識到這點，大陸領導人習近平自然要同步反制，以避免情況惡化。

孫大千強調，綜上所述，此次實彈軍演的意義應是「六分川普，四分台獨」。如果台獨勢力和美國川普政府仍我行我素，那麼台海未來恐怕是多事之秋了，而這也是對蔡英文的一個考驗，看她除了吹牛以外，是否有真功夫去化解僵局。

(中時電子報)