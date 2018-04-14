違背不選第3次諾言 蘇貞昌：跟保生大帝一樣心情

2018年04月14日 16:03 中時 譚宇哲

前行政院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選新北市長，對於違背當初在保安宮宣布不參選第3次的承諾，蘇貞昌說，幾天有去保安宮向保生大帝報告，「我說我跟祂的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意、保佑。」

前行政院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選新北市長，14日展開「訪老朋友談新希望之旅」競選行程，首站抵達過去擔任台北縣長時期打造的八里老街，受到商家、遊客熱情歡迎，爭相合照，蘇貞昌也大方開口尋求民眾年底選戰的選票支持。

蘇貞昌說，這次本來沒有要參選新北市長，黨中央把這個重擔交代他，他非常感謝，8年前他曾在保安宮說不選第3次，現在沒有辦法守住諾言，覺得很抱歉，所以前幾天有去保安宮向保生大帝報告，我說我跟他的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，我相信保生大帝會同意、保佑。

蘇貞昌指出，當年自己和縣府團隊開闢八里左岸，原本從淡水坐渡輪到八里上岸，八里渡船頭就只有一條泥濘小路，沒什麼店家，違章建築延伸到岸邊，毫無景觀可言，他當縣長時拆掉所有岸邊違章建築，開闢出一條人行步道，讓原來的髒亂變美麗，也讓商家好做生意，讓各地遊客到這裡來玩。

蘇貞昌說，現在也已經接受徵召，願意扛下這個重擔，希望讓新北再發展，就像把這個八里左岸變髒亂為美麗，帶來商機給大家快樂一樣，希望能得到市民支持。

(中時)