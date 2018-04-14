台版奇蹟男孩 9歲家扶兒陳冠諺圓棒球

2018年04月14日 16:12 中時 謝瓊雲

翱翔鷹棒壘隊與彰化家扶主任王震光、奇蹟男孩陳冠諺(前排右6)一同合照。(謝瓊雲攝)

翱翔鷹總教練許昱偉指導陳冠諺投球動作。(謝瓊雲攝)

彰化縣9歲家扶兒陳冠諺，1歲時不慎跌入熱水盆造成全身70%燒燙傷，勇敢忍耐面對復健路，今年獲得全國自強兒童表揚，自小熱愛棒球的他14日正式加入彰化家扶翱翔鷹棒壘隊，首次站在場上打擊、跑壘，圓了企盼已久的棒球夢。

住在大城鄉的陳冠諺是新住民之子，被稱為「台版奇蹟男孩」，正值蹣跚學步的時期卻不慎跌落滾燙洗澡水盆，雖撿回一命，卻在全身上下與臉部留下燒燙傷印記。

他不吵不鬧乖乖復健、忍受壓力衣帶來的不適從不抱怨，更努力克服手部肌肉限制天天握筆練寫字，是家人心中非常貼心又勇敢的孩子。上個月社工員家訪時發現陳冠諺獨自對著牆壁丟擲棒球，進而得知他從小就熱愛棒球，決定邀請陳冠諺加入已成軍11年的家扶兒棒壘球隊。

14日在員林棒壘球場上，冠諺開心跟著球員哥哥們練跑，並由彰化家扶中心主任王震光親自贈送一套球衣球帽、手套和棒球，宣布他正式成為球隊成員，當隊員們以熱情掌聲迎接他時，害羞的他感動到淚流滿面。

初次踏進球場難掩興奮的陳冠諺說，最喜歡的偶像是職棒球員林智勝，他也是家扶兒，體力很好的他10分鐘內可以跑學校操場7圈，會更努力加緊練習傳、接球，努力再努力，希望有一天能跟偶像見面、一起打棒球。

(中時)