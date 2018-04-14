新北全「原」動起來！原民傳統競技近2千選手齊聚

新北市原住民族傳統競技運動會14日在板橋區第一運動場登場，選手們進行拔河比賽。（葉書宏攝）

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新北市原住民族傳統競技運動會14日在板橋區第一運動場登場，市長朱立倫（中）到場替選手打氣。（葉書宏攝）
新北市原住民族傳統競技運動會14日在板橋區第一運動場登場，市長朱立倫（右）到場替選手打氣。（葉書宏攝）
新北市原住民族傳統競技運動會14日在板橋區第一運動場登場，市長朱立倫（中）到場替選手打氣。（葉書宏攝）

新北市原住民族傳統競技運動會今（14日）在板橋區第一運動場登場，吸引近2000名優秀原住民族選手齊聚一堂切磋競技，新北市長朱立倫下午2時許親自到場替所有參賽選手加油、勉勵。

朱立倫到場後一一向在場選手、親屬握手致意，他表示，所有原住民運動大會就是要展現原住民團結，把傳統技藝文化透過運動展現出來，今年有32隊、將近2000位選手參加，相當熱鬧，每年全國原住民運動大會，新北市都有傑出表現，全市的原住民就像是一個大家庭。

運動會共有12項傳統競技賽，展現力與美的鋸木頭、織線經緯交疊的編織未來、考驗平衡感的頭頂瓜瓜等，充滿濃厚原味及趣味，以競賽的方式完整重現，也讓更多人看見原住民的生活智慧與文化。

宣誓代表由新北市在地原住民族人，國際衝浪高手SawuKoyouan（莎霧谷悠岸）代表全體運動員宣誓，「我們謹以原住民傳統的精神向大會宣誓，絕對遵守各項競賽規則，我們會展現勇士的肌肉，力拔山河攀向高峰，以祖先的智慧及技藝，一箭穿心捕獲獵物……」，以專屬原住民精神與意涵的宣誓內容，揭開今日運動會的序幕。

現場安排頭角文化藝術團表演泰雅族傳統舞蹈，搭配泰雅族傳統歌謠，勇士奮力跺步、威武吶喊，詮釋充滿力量與爆發力的舞蹈，傳遞原住民文化的生命與力量之美。

(中時)

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