龍發堂肺結核再添2例 投藥治療追蹤

2018年04月14日 16:35 中時 柯宗緯

龍發堂肺結核群聚疫情未歇，高市疾管處14日再公布2例確診。（柯宗緯翻攝）

龍發堂肺結核群聚疫情未歇，高市疾管處14日再公布2例確診。（柯宗緯翻攝）

龍發堂因爆發群聚肺結核、阿米巴痢疾，遭高市衛生局強制清空，疾管處14日再公布2例肺結核群聚個案，累計確診14例。這2名個案已隔離醫院投藥治療，情況已好轉，疾管處將持續疫情管控，5月及7月分別進行阿米巴痢疾、肺結核全面採檢。

龍發堂因爆發嚴重傳染疾病遭列為疫區，雖然已暫時解禁，但傳染力極高的生活大樓，迄今仍有封條，嚴禁生人靠近。目前尚有30多名堂眾及寺方人員留在一旁的禪房，但有7人因潛伏結核感染治療，自主隔離投藥控制。

疾管處長潘炤穎指出，新添這兩例肺結核個案皆為堂眾，1月因胸部X光驗出異常，住醫院進行觀察治療，卻檢驗不出感染肺結核，陸續投予肺結核藥物治療，症狀緩解明顯好轉，近日才判定為肺結核確診。

潘炤穎表示，經疾管署分析該堂肺結核患者菌株基因型別中4例屬同源性，同源菌株分布於龍發堂生活大樓3、5、6樓。14名確診個案經醫療評估全數藥治療，2名個案已完治，其餘個案持續用藥治療。

衛生局歷時7個多月防疫輔導，每兩周由防疫人員到場協助進行龍發堂範圍內環境清消等防治作業，更持續追蹤複查原待在龍發堂的502人健康狀況，阿米巴痢疾原則上每3月採檢1次，下次將於5月進行，7月則排定胸部X光檢查。

(中時)