警攔查贓車 意外破獲路旁套房毒品趴

2018年04月14日 16:36 中時 賴佑維

桃園市觀音區1輛贓車停在路旁，遭大園警方攔查發現，警方盤查過程中，簡姓男子從一旁出租套房走出，發現員警隨即躲回屋內，警方直覺可疑，查獲簡男等3人在正在開毒品趴，遭警方逮捕送辦。

草漯派出所長張文堂表示，13日傍晚18時許警方巡邏行經觀音區安和街時，發現路旁停放1輛汽車，車上掛著日前才受理的失竊車牌，員警上前盤查車內的邱姓女駕駛，沒想到在盤查的過程中，一旁的出租套房走出1名簡姓男子，簡男看到員警後立即將門關上，形跡相當可疑，此時剛好有住戶要進門，員警隨即跟進屋內查看。

警方入內後，看見簡男躲進房間並將門鎖住，員警喝令他開門但簡男不從，此時屋內傳出後門打開的聲響，員警立即從隔壁的空房間繞到後方陽台，果然看到簡男將安非他命吸食器往外丟，簡男見事跡敗露只好打開房門配合盤查，房內的石男及陳女坦承在施用毒品，員警隨後也在屋外空地找到簡男剛剛丟棄的安非他命殘渣袋及吸食器，簡男等3人均被依違反毒品危害防制條例送辦。

另外，涉嫌汽車竊案的邱女則供稱，是因為接到友人電話，請她去開該部汽車到中壢接人，並不知道車子是贓車，矢口否認偷竊，警詢後仍依竊盜罪將邱女移送偵辦。

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(中時)