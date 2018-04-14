登革熱高度疑似病例在南市社區潛伏長達1周

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台南市東區某市民4月初前往柬埔寨出差，返台後於7日出現發燒、全身痠痛等症狀，2度就醫都沒告知旅遊史，直到第3次就醫進行快篩才發現是高度疑似病例，正住院治療中。市府13日才接獲通報，但對方已在東區及善化趴趴走1周，擔心從去年至今保持的零本土病例破功。

登革熱防治中心主任、衛生局長陳怡指出，該市民於4月1日至4月4日因公務前往柬埔寨，4日入境時並未發燒，直到7日才開始出現發燒、全身酸痛、畏寒、鼻塞及流鼻水等症狀。該市民曾分別前往東區某耳鼻喉科及家庭醫學科診所就醫2次，但都沒有主動告知旅遊史，醫師也沒有詢問，便以流感進行治療。

該市民10日開始出現皮疹，直到13日前往東區某醫院看診時，經醫師詢問旅遊史，並進行登革熱NS1快篩檢驗發現是陽性後，除立即安排住院治療外，也迅速通報登革熱防治中心。

陳怡說，該市民於4月6日至12日的病毒血症可傳染期間，除了在東區住家及辨公處所活動外，還曾經前往善化區工作1天；為防止病毒於社區擴散，防治中心13日下午接獲通報後，即對其住家及工作地點進行孳生源清除及放置噴霧罐；一旦確診為登革熱，將再進行住家及辦公處所半徑50公尺的戶內戶外化學防治，以及擴大孳生源清除。

陳怡也籲請東區大智里、崇信里及善化區光文里等地的民眾提高警覺，如果5月6日之前發現有登革熱疑似症狀時，請前往醫院診所或衛生所進行登革熱NS1快篩。

(中時)

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